Mielipide: Ammattiopisto Tavastia jättää nuoret heitteille

Ammattiopisto Tavastian opetus on kyllä ala-arvoista. Puhun nyt omasta kokemuksestani ja nyt myös lasteni kokemuksista.

Kaikki, joiden kanssa olen puhunut asiasta, ovat samaa mieltä. Tavastialla on todella huono maine opetuksen suhteen.

Nyt on niin, että on poikkeusajat, korona kurittaa kaikkialla, mutta onko nyt niin, että meidän Suomen nuoriso jätetään tuosta vaan heitteille, syyttämällä koronaa?

Opettajilla on vastuunsa

Tilanne on ollut sama jo vuosia, myös ennen korona-aikaa. Lapseni on viittä vaille valmistumassa ammattiinsa. Nyt ei ole saanut harjoittelupaikkaa, mikä on ihan ymmärrettävää näinä aikoina. Mutta mitä tekevät opettajat? Eivät niin yhtään mitään, syyttävät laiskaksi ja haluttomaksi hakemaan itse paikkaa, vaikka nuori on soitellut kaikki mahdolliset paikat.

Opettaja on jopa kehottanut lopettamaan opiskelut, jos ei paikkaa löydy! Voiko vastuuntuntoinen opettaja oikeasti sanoa näin nuorelle joka yrittää tukea ja apua pyytää?! Valmistua pitäisi nyt keväällä. Meneekö kaikki hukkaan nyt kun ei tukea saa koulusta? Lapseni on juuri täyttänyt 18 vuotta, ja on lain mukaan täysi-ikäinen.

Totuushan on se, että eivät ne lapset yhdessä yössä taianomaisesti kasva aikuiseksi. Sitten ihmetellään kun nuoret syrjäytyvät ja voivat huonosti.

Mitä ne opettajat tekevät siellä koulussa, kun eivät ota vastuuta työstään? Nuoria pitäisi nyt tukea parhaimman mukaan, eikä jättää oman onnensa nojaan. Eivätkö ne opettajat ole siellä sitä varten?

Lisää kauhuotsikoita?

Tämä tilanne räjähtää vielä ja ketä silloin syytetään? Opettajatko tekevät työnsä vain niin, että saapuvat työpaikalle ja nostavat palkkaa? Pitäisiköhän opettajilla olla tuloksellinen palkkio, niin jokohan alkaisi opiskelun puolella tapahtuakin jotain. Opettajille vastuu työstään, voisivat ne nuoretkin paremmin.

Tämä vaikuttaa heidän loppuelämänsä. Haluammeko me niitä syrjäytyneitä ja pahoinvoivia nuoria, joista lukea lööpeistä kauhuotsikoita?

Kaikilla ei ole suhteita harjoittelupaikkoihin, opettajat suosivatkin niitä omatoimisia oppilaita, joilla on varaa valita suhteilla saatuja paikkoja, näinhän heidän oma työtaakkansa kevenee, muut jätetään sitten huomioitta. Tähän tarvitaan nyt muutosta ja pian. Auttakaa, me ei olla todellakaan yksin tässä tilanteessa.

Huolestunut isä