Mielipide: Asukaslehdessä virheellistä taloustietoa Hämeenlinnan pysäköintiyhtiöstä

Arjessa mukana -asukaslehdessä 1/2021 oli harhaanjohtava artikkeli Hämeenlinnan pysäköintiyhtiön taloudesta. Siinä annettiin vaikutelma, että pysäköinti laitoksineen olisi kaupungille suorastaan tulonlähde ja viitattiin kaupungin yhtiöltä saamiin 500 000 euron kadunvarsipysäköinnin tuloihin.

Todellisuudessa yhtiö vain kerää ja tilittää rahat, jotka kaupunki saisi halvemmalla ilman yhtiötä.

Pysäköintiyhtiön käyttömenoja tai 20 miljoonan euron lainan hoitokuluja ei jutussa mainittu. Asemanrantaan liittyen, kaupunki on kaatanut yhtiöön vuodesta 2017 yli 7 miljoonaa euroa. Kaupungilla on pysäköintiyhtiössä kiinni pääomina ja takauksina noin 27 miljoonaa euroa. Asukkailla olisi oikeus tietää totuus.

Asumisstrategian vastaista

Asukaspysäköinti kuuluu asumisen kustannuksiin, jolloin asukkaat itse vastaavat pysäköintinsä kuluista. Tavoitteena tulee olla markkinaehtoinen pysäköinti, jolloin kiinteistöt rakentavat omien arvioittensa mukaisen määrän pysäköintitilaa ilman kaupungin jäykkiä velvoitepaikkamääräyksiä.

Hokema ”käyttäjä maksaa” ei tarkoita, että kaupunki saisi toteuttaa pysäköintiratkaisut tarpeeseen nähden järjettömän kalliisti.

Maankäyttöä tulee ohjata eri pysäköintitarpeisiin, eri käyttäjäryhmät ja niiden maksukyky huomioiden. Tässä kaupunki on epäonnistunut sekoittaessaan asukaspysäköinnin muuhun kuten esimerkiksi pendelöinnin tarpeisiin. 30 000 euroa autopaikkaa kohden maksanut Pööli on tästä viimeisin esimerkki. Asumisstrategian vastaisesti se on pendelöijille aivan liian kallis paikka pysäköidä. Heille kelpaa vaatimatonkin paikka, kunhan se on edullinen. Pendelöijät menetetään, ellei Pöölin hintoja lasketa merkittävästi.

Tosiasiat myönnettävä

Pysäköintiyhtiön talouden yhtälö onkin mahdoton. Vaikka Pöölin käyttöaste olisi 100 %, eli sieltä olisi myyty 600 velvoitepaikkaa kukin 726 euroa vuodessa, eivät pysäköintitulot riittäisi lainojen lyhennysten jälkeen edes korkoihin, saati käyttömenoihin. Kaupungin pääomituksella ja velvoitepaikkatuloilla tätä voidaan peitellä vain muutama vuosi.

Nyt kun järjettömän kalliit laitokset on rakennettu, niiden tarjoama palvelu on harkittava perusteellisesti uudelleen. Pysäköintiyhtiön taloustietojen salaaminen on lopetettava ja tosiasiat myönnettävä. Vain niin voidaan virheistä oppia ja asioita edes yrittää korjata.

Hyvä alku olisi, että yhtiö julkistaisi verkkosivuillaan laajat taloustietonsa tulo- ja tase-erittelyineen ja rahoituslaskelmineen. Ne yhtiö saa napin painalluksella, eikä mikään laki kiellä niitä julkistamasta.

Perussuomalaisten Hämeenlinnan valtuustoryhmän puolesta:

Lulu Ranne

Teppo Turja

Vesa Mäkinen

Jani Koivusaari

Antero Niemelä

Jonni Levaniemi (varavaltuutettu)