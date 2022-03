Mielipide: Hämeenlinnan lapsille on taattava virikkeellinen nuoruus – Kaupunkiin perustettava harrastustoiminnan työrukkanen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kantanut huolta lasten ja nuorten jaksamisesta ja lisääntyneistä mielentilahäiriöistä, sekä lasten ja nuorten syrjäytymisestä.

Pandemian aikana kaupunkimme nuorten harrastustoiminta on ollut useasti keskeytyksissä.

Nuoret ovat vieraantuneet harrastuksista. Monet yhdistykset ovat joutuneet supistamaan toimintaansa. Lasten toimettomuus on näkynyt jokapäiväisessä elämässä.

Hämeenlinna kaupunki on palkittu useana vuotena Lapsiystävällisen kaupungin tunnustuksella, jonka UNICEF myöntää vuosittain.

Sanoista tekoihin

Nyt on juhlapuheet pidetty ja päättäjien on välittömästi ryhdyttävä tosi toimiin ja pelastettava se mikä on pelastettavissa. Tutkimusten mukaan noin 40 prosenttia lapsista on niin huonossa kunnossa, että he eivät selviä arjesta.

Tätä ongelmaa ei paranneta puheilla vaan todellisilla teoilla. Hämeenlinnan kaupungin tulisi perustaa työrukkanen: ”Minäkin haluan harrastaa”. Ryhmä koostuu kaupungin virkamiehistä ja kaupungin osaavasta järjestökentästä (reilut sata yhdistystä), kuten Lasten liikunnan tuesta, 4h-kerhosta, kulttuurijärjestöistä, seurakunnasta, vammaisjärjestöistä ja kolmannen sektorin osaajista.

Tämä ryhmä tulee kehittämään ja varmistamaan, että Hämeenlinnan lapsille tarjotaan virikkeellinen nuoruus.

Tilat ilmaisiksi

Koulujen hyvin alkanut projekti ”Harrastus ihan lähellä” on tavoittanut noin 600 lasta. Päättäjien on hoidettava rahoitus, jotta tämä toiminta voidaan ankkuroida ja kehittää Hämeenlinnan Liikuntahallien hyvän palautteen saaneen Liikuntalukkari-toiminnan kanssa.

Vetoamme kaupungin päättäjiin, että 1.) Pro Ojoisten kansalaisaloite (24.3.2018) on avattava ja ryhdyttävä järjestämään kulttuuri- ja liikuntatoimintaa lapsille, jotka eivät harrasta maksullisissa harrasteryhmissä.

2.) Kaikille alle 12-vuotiaiden johdetuille harrasteryhmille tarjotaan ilmaiset harrastetilat. Kaupungin noin 200 miljoonan euron budjetissa noin 800 000 euron tuki lasten harrastetoimintaan on mahdollista.

3.) Kaikille ala-asteen (1.–2. luokkien) oppilaille on järjestettävä uimaopetusta 5 + 5 tuntia lukukausittain.

Esko Aaltonen

Veikko Pulli

Olli Toivanen

Pro Ojoinen