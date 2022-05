Mielipide: Hydrohex-jumppaajat kokeneet mieliharmia uimahallissa – Palautetta annettu, mitään ei tapahdu

Meitä on iso joukko eläkeläisiä, jotka olemme löytäneet liikunnasta lääkkeen.

Uimahallissa ovat olleet 2,5 vuotta tablettinäytöt, joiden avulla olemme jumpanneet vedessä. Viime syksynä tuli nostopohja-altaaseen iso tv-näyttö. Ongelma on vain se, että tuo allas on niin usein varattu. Pahimmassa tapauksessa eräs koulu oli varannut kolme allasta itselleen.

Tableteilla olemme sitten voineet jumpata monitoimialtaan nurkassa. Toinen tableteista on nyt korjauksessa ja on kerrottu, että näitä tabletteja ei enää tule, kun vanhat hajoavat. Toki niistä on aina akutkin loppu. Eli mieliharmia koemme moneen kertaan.

Kalliita laitteita?

Vastauksena olemme saaneet, että osaattehan nuo ohjelmat jo ulkoakin, tai akun keston loppuessa, että täällä on muitakin jumppaajia kuin te.

Palautetta on annettu asiakaspalautteen kautta, mutta mitään ei tapahdu.

Viimeksi sain vastauksen, että on rahanpuute. Tuskin nämä laitteet niin kalliita on kuin esimerkiksi suunniteltu tekojäärata.

Toista isoa näyttöä on suunniteltu monitoimialtaaseen (rahanpuute estää).

Vesijumppa-altaasta voisi lohkaista viiden metrin siivun Hydrohex-jumppaajille tuon ison näytön kera.

Liike on lääke

Hämeenlinna