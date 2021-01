Mielipide: Hykin valituspelleilylle on saatava stoppi

Silloin, kun on aika jyrähtää, niin silloin täytyy jyrähtää. Nyt on aika!

Tämä Hämeenlinnan yhteiskoulun sotku alkaa mennä kunnon pelleilyn puolelle. Valitusta valituksen perään ja sitten kitistään, kun Hämeenlinnassa oppilaat opiskelee sisäilmaongelmaisissa kouluissa. Ei näin!

Mahdollista uutta valitusta perustellaan taloudella ja sillä, että tuleeko halvemmaksi rakentaa uusi vai korjata vanhaa. Sitä perustellaan myös sillä, että riskirakenteet eivät välttämättä aiheuta ongelmia..

Vanha koulu on aina vanha koulu, vanhan koulun käyttäminen on aina riskitekijä, jos siellä on riskirakenteita ja tietojeni mukaan silloin kun Hykkiä käytettiin, niin siellä oli oireilevia ihmisiä.

Meillä on parakeissa opiskelevia oppilaita vuodesta toiseen ja parakkivuosiluokkia, eikö olisi aika jo laittaa stoppi tälle hulluudelle?

Tiedättekö paljonko Hykin parakit maksavat kaupungille joka vuosi, kun näitä valituksia käsitellään ja koulun rakentaminen viivästyy?

Se summa on 500 000–700 000 euroa vuodessa. Voitte miettiä, paljonko rahaa on kulunut tässä vuosien aikana.

Taloudella näiden valitusten perustelu on aivan järjetöntä ja ilman mitään pohjaa.

Itse en isänä ainakaan halua altistaa lapsiani tulevaisuudessa sisäilmaongelmaisille rakenteille, se on lapsen tulevaisuuden elämää mahdollisesti vakavastikin haittaava asia ja lisäksi myös taloudellisesti Hämeenlinnalle ja kansantaloudelle erittäin haitallista.

Vanhan rakennuksen saneeraus on aina taloudellisesti erittäin epävarmaa, monesti budjetit paukkuvat ylläreiden johdosta yli äyräiden.

Se on Hämeenlinnan taloudelle parempi, jos rakennetaan uusi koulu ja panostetaan kunnon rakentamiseen ulkopuolisella kosteudenvalvonnalla ja pidetään urakoitsijat kurissa työmaalla.

Antakaa olla! Annetaan lasten päästä lähitulevaisuudessa uuteen ja terveeseen kouluun, ei silti tehdä myöskään Nummen koulun virheitä suunnittelussa.

Janne Liukkonen

huolestunut kuntavaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna