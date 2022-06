Mielipide: Ikäihmiset ahdingossa palstaviljelyssä – Kasteluvettä ja työkaluja pitää kuljettaa linja-autossa

Hämeenlinnan kaupunki syrjii ikäihmisiä. Terveydenhuoltoon on erittäin vaikea päästä, talvisin jalkakäytävät ovat erittäin vaikeakulkuisia ikäihmisille ja nyt niiltä reippailta ja oma-aloitteisilta ollaan viemässä kesän rakas harrastus. Palstaviljely.

Se on siirtynyt 4H-yhdistykselle ja alueitten hoitoa on vaikeutettu entisestään.

Suurin osa palstan viljelijöistä on ikäihmisiä tai sitä ikää lähestyviä.

Itse olen viljellyt aluettani lähes kymmenen vuotta. Sinä aikana on mieheni edesmennyt ja olen siirtynyt käyttämään julkisia kulkuneuvoja, koska olen joutunut muuttamaan pois entisestä asunnosta.

Palstaviljelyn muutosten johdosta minun tulee viedä palstan sekäjäte taloyhtiön roskikseen.

Tapaamamme 4H-yhdistyksen henkilö kertoi, että jokaisen palstaviljelijän tulee itse hankkia jostain kasteluvesi palstalleen.

Viime kesänä vesi loppui luonnon ojasta. Siis jos nyt vesi loppuu, joudun sen kuljettamaan palstalle linja-autossa ja kantamaan sen pysäkille kilometrin verran.

Lisäksi palstoilta on purettava kaikki suojat, joissa on päässyt välillä lepäämään, syömään eväitä, sateelta suojaan ja välineitä säilytetty. Siis puutarhan välineetkin olisi kuljetettava linja-autolla edes takaisin.

Ne, jotka ovat päätökset palsta-asioissa tehneet, olettavat että kaikilla on oma auto. No ei ole. Lisäksi on selvästi pohjustettu päätöksiä joidenkin alueiden yksittäisen häiriköijän mukaan tai epäsiistien ja laiminlyötyjen palstojen mukaan. Tämä ei ole reilua.

Terveydenhuolto suosittelee liikkumista ja raitista ilmaa ikäihmisille.

Palstaviljely on vallan mainio tapa tähän. Lisäksi se hoitaa meidän mielenterveyttämme, kun siellä tapaa samanhenkisiä ihmisiä ja vertaillaan kokemuksiamme kasvusta ja kasveista.

Olemme tarjoutuneet maksamaan enemmän palstoistamme, jotta saisimme jätehuollon ja vedensaannin kuntoon. Ei kuulemma käy.

Haluaako kaupunki lopettaa palsta-alueet ja 4H on laitettu asialle? Lapsia ja nuoria ei ole palstoilla näkynyt.

Odotamme muutoksia sääntöihin, jotka eivät sovi ole tämän päivän palstaviljelyyn. Palveluja tarvitaan. Mitä mieltä terveydenhuoltomme on tästä asiasta? Onko terveytemme tärkeää?

Kivisenoja/153