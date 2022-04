Mielipide: Jarmo Eskelinen jatkaa keskustan pyörätiestä – Kokonaiskuva on hukassa

Keskustavisio 2035:n ankkuri oli toriparkki. Autoilla pääsisi kauppojen viereen. ”P-torin toteuttaminen mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin vähentämistä ja siten katutilojen muuttamisen enemmän oleskelua, kävelyä ja pyöräilyä palvelevaksi.” Pääpyöräreitiksi eri vaihtoehdoista valikoitui Sibeliuksenkatu. Syksyllä 2020 valtuusto päätti, että toriparkkia ei tule.

Tuuliviiri kääntyi

Kaupunki oli hakenut valtionapua keskustavision pyörätielle. Liikkeiden kannalta kokonaiskuva kääntyi päälaelleen. Vähäisetkin autopaikat häipyvät kauppojen läheltä. Soppa oli valmis. Kenellä oli käsitys, että pyörätie oli keskustavisiosta erillishanke?

Sitten kuvaan astui täällä tyypillinen tuuliviiripolitiikka. Mennään näillä, kun saadaan valtionapua. Yhden intressiryhmän edut menivät kaiken edelle. Pelko loppujenkin keskustaan jääneiden yritysten lähdöstä muuttui konkreettiseksi.

Virkamiehen asemasta

Sen sijaan, että mietitään jatkoa, alkoi juupas-eipäs-keskustelu. Uusi tilannearvio ei tässä kaupungissa ollut vaihtoehto. Kun sitä esität, erään somekirjoittajan sanoin hankkeen puolustajat kaivautuvat esiin, kuin tatit sateella.

Demokratiassa virkamies on asemassaan riippumaton ja puolueeton. Jos virkamies valitsee politiikan, pelikenttää on riittämiin muihin, kuin oman virkatehtävänsä ongelmiin. Sen lisäksi, että virka-mies on puolueeton, hänen toimintansa pitää näyttää puolueettomalta. Ettei pääse syntymään edes epäilystä, missä on sylttytehdas.

Jarmo Eskelinen

asianajaja

Hämeenlinna

