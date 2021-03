Mielipide: Keskustelu Ammattiopisto Tavastiasta jatkuu – Annetaan nuorille mahdollisuus

Huolestuneen isän kirjoitus (HKu 20.3.) Ammattiopisto Tavastian opetustavasta oli aiheellinen. Kirjoitus ei ollut yksittäistapaus, vaikka rehtori Heini Kujala kirjoitti vastauksessaan (HKu 24.3.) oppilaiden antaman päättöpalautteen olleen arvosanoilla 4,2/5,0.

Aikuistumisen ensiaskeleet jäävät torsoiksi, jos ammattiin opiskelevat ovat toistuvilla etäjaksoilla. Huomioitavaa on, että etäilyä oli jo ennen koronaa.

18 vuoden ikä ei ilmaise enää täysi-ikäisyyttä. Jopa armeija, jota on pidetty eräänlaisena itsenäistymisriittinä, suoritetaan sekin osin etäjaksoina kotosalla.

Tilanne aiheuttaa huolen lisäksi taloudellisia paineita vanhemmille, jotka hekin saattavat olla kotona etäilemässä ja osa lomautettuina.

Oman onnensa sepäksi?

Nuorten kesätyöpaikkoja sekä harjoittelupaikkoja perutaan nyt jo toista kesää peräkkäin. Mietin, voisikohan valtio tulla vastaan ja venyttää lapsilisän maksua 18 ja 19 vuoden ikään asti, tämän poikkeusajan yli?

Kesätyö- ja harjoittelupaikkojen sulkeutuessa saattaa käydä niin, että se ammattiala jolle nuori on suuntautumassa tai parhaillaan opiskelee, alkaa näyttäytyä hänen silmissään epävarmana alana.

Miksi opiskella ammattilaiseksi työhön, jota joutuu kiertämään kuin kissa kuumaa puuroa? Ollako oman onnensa seppä alalla, jota ei pääse edes työharjoittelussa kokeilemaan? Tilanne söisi aikuisenkin itsetuntoa saati nuoren, joka vasta hakee ammatillista koherenssia ja identiteettiä.

Tukea konkareilta

Olisiko keski-ikäisten nyt aika, solidaarisuussyistä, hivuttautua sivuun vuosikymmeniä jatkuneesta turvastaan? Voisiko keskiluokkainen eläkeikää lähestyvä jakaa paikkansa nuoren kanssa, mestarina kisällille?

Olisiko aika päivittää sivut ja antaa nuorten tehdä sen, vaikka sitten etänä? Löytyisikö jokaisesta työpaikasta jonkinlainen tehtävä, jota nuori voisi toteuttaa tulevana kesänä?

Löytyisikö jokaisesta työpaikasta yksi ihminen, joka ei olisi jatkuvaan palkkatuloonsa tottuneena niin kiireinen, etteikö voisi ohjata nuorta harjoittelijaa alalle?

Suurten ikäpolvien sukupolvenvaihdos on edessä joka tapauksessa, eivätkä sukupolvet vaihdu, jos vanha polvi ei siirry sivuun. Jos palkkatuloja on ollut 40 vuotta, on eläkettäkin kertynyt riittävästi.

Antakaa nuorille mahdollisuus ja alallenne tulevaisuus.

Teija Sydänmaanlakka

Hämeenlinna