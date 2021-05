Mielipide: Kuka suunnitteli frisbeegolfradan Katumalle? – Miten meni niin kuin omasta mielestä?

Allekirjoittaneella ei ole tietoa, kuka Katuman lavan lähellä sijaitsevan frisbeegolfradan on suunnitellut, mutta vahva epäily, että pelkän karttapohjan mukaan, ilman paikalla käymistä ja ilman asukkaiden kuulemista.

Syksyllä saatiin pois aloituskorin paikka, joka oli piharakennuksen vieressä, kun oltiin kaupunkiin yhteydessä. Samalla on kritisoitu aloituspaikkaa jo tekovaiheessa, mutta kukaan ei ottanut kuuleviin korviinsa tehtyjä valituksia.

Vieraita pihapiirissä

Perusteluna siirrolle oli kiekkojen liitäminen pihapiiriin ja kulkuväylällä kulkeminen tontin rajalla. Nyt vieraat ihmiset kulkevat asukkaiden pihapiirissä ilman lupaa hakemassa kiekkojaan. Ja nyt ihmettelette, ettei rata lähde edes pihaan päin, ei niin, mutta jos ei osaa kiekkoa heittää tai järveltä tuulee kovaa, niin kiekko on pihassa.

Kuka korvaa, jos osuu pihassa olevaan autoon tai ikkunoihin? Kaupunki radan tekijänä?

Haluaisitteko te radan suunnittelijat ja kaupungin viranhaltijat itse omalle pihallenne vieraita ihmisiä kulkemaan ja häiritsemään kotirauhaa?

Maskeja pitkin aluetta

Keväällä kaupunkiin on oltu yhteydessä ja pyydetty roska-astiaa alueelle, koska jätteitä ja käytettyjä maskeja on pitkin aluetta. Katumajärveltä puhaltava tuuli on tuonut radan aloituspaikalta jätteitä talon pihapiiriin. Saatiinko roskista? No ei. Kentän laidalla on roskis, mutta kuka sinne asti mitään vie ja sekin pursuaa jätteitä maahan asti.

Kesä tulee ja asukkaat haluaisivat nauttia omasta pihasta ilman kotirauhan rikkomista.

Pyydän, että kaupungin viranhaltijat tai radan suunnittelijat jalkautuvat alueelle ja sovitaan aloituspaikat siirtämisestä toisaalle.

Asukkaita ei kuunnella

Se ei voi olla niin vaikeaa, kuten asukkaille puhelinyhteydenotoissa on väitetty. Radan aloituskohta on pelkkä lautareunainen soratasanne ja heittosuunta koriin vain vaihtuu. Lisäksi kaupungin tulisi sopia säännöllinen tyhjennys jäteastioille.

Omalla paikkakunnallani radat on suunniteltu liikuntapaikoille tai puistoihin, niin etteivät asukkaat häiriinny. Hämeenlinnan toimintatapa on vähintäänkin kyseenalainen, varsinkin kun alusta asti asukkaat ovat olleet yhteydessä kaupungin suuntaan.

Toivottavasti tilanne saadaan nopeasti ratkaistua ennen kuin kesän heittokausi alkaa!

Sari Jussila

Jämsä