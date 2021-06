Mielipide: Matkailupalveluissa on vain vähän kehumista

Hämeenlinna on kaunis veden ympäröimä kaupunki, jossa on mielenkiintoisia retkikohteita turisteillekin, kuten linna ja Aulanko. Vaan yksi mutta: palvelut ovat huonot.

Miksi täällä ei hyödynnetä vettä, joka vetää ihmisiä puoleensa?

Miksi ei nähdä, minkälaiset mahdollisuudet olisi tehdä esimerkiksi Aulangon näkötornin yhteyteen oikeasti ihmisiä puoleensavetävä kahvila sen sijaan että pidetään tornikin suljettuna parhaimpaan sesonkiaikaan jo toista vuotta. Liekö korjauksia aloitettu?

Vaatimustaso yrittäjille

On edistystä, että saadaan viimein jotakin kahvilatoimintaa myös puistoalueille, mutta miksi ei aseteta minkäänlaista vaatimustasoa uusille yrittäjille, jotka tulevat kesäkärrynsä ja Gifflar-pulliensa kanssa parhaimmille myyntipaikoille?

Minun mielestäni Hämeenlinnan ränsistynyt minigolf on myös suorastaan häpeäpilkku kauniissa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnan miljöössä. Miten tämän tasoinen toiminta voi saada luvan toimiakseen vuodesta toiseen?

Kivimöhkäleitä penkkeinä

Kiitos uusien torikahvilayrittäjien, viimein Hämeenlinnan torilla on elämää. Olen myös kiitollinen siitä, että lapsiin on tällä kertaa panostettu, mutta mikäli uimahallin rannalla olevat kivimöhkäleet on tarkoitettu penkin korvikkeiksi, on sääli että lasteni isovanhemmat eivät voi koskaan tulla rannalle mukaan.

Olisi myös kiva, ettei lasten vanhempienkaan tarvitsisi seistä ringissä merirosvolaivan ympärillä, kun penkkejä ei kerran ole.

Uimarannalla on sen sijaan sopivasti roskiksia, mutta taitaa tulla silti kaupungille kalliimmaksi kannellisen astian sijaan se, että puistotyöntekijä nostaa kouralla yksitellen ensin roskat astiaan ja siirryttyään pois astian luota, naakat penkovat pitkin päivää koko roskiksen taas tyhjäksi.

Palvelujen perässä

Katinala