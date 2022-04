Mielipide: Missä ovat Hämeenlinnan kaupungin ympäristöarvot? – Kantolaan pitää päästä bussilla

Missä ovat Hämeenlinnan kaupungin ympäristöarvot, kun yhteen kaupungin suurimmista yrityskeskittymistä ei kulje lainkaan julkista liikennettä?

Kantolan alueella on merkittävä kirpputorikeskittymä, jonne ei pääse kulkemaan ekologisesti bussilla. Eikö tämä ole aika absurdia? Kirpputorien asiakaskunta on usein ympäristötietoista tai vähävaraista väkeä. Monilla ei ole omaa autoa.

Kantolassa on myös kymmenittäin muita yrityksiä, jotka työllistävät tuhatkunta henkilöä. On mm. erikoisliikkeitä, autokorjaamoja ja autovuokraamoja sekä harrastetiloja. Alueella on myös muutama kerrostalo ja useita pientaloja.

Asukkaita ja asiakkaita

Karanojalle, Moreeniin ja jopa Aulangon ulkoilumajalle pääsee linja-autolla, mutta Kantolaan ei. Melko selvää varmasti useimmille, missä näistä liikkuu eniten ihmisiä.

Kirpputorit, kuntosalit ja erikoisliikkeet kasvattaisivat asiakaskuntaansa, kun myös autottomat pääsisivät kulkemaan kätevästi julkisilla alueelle.

Autollisten olisi helpompi viedä autonsa huoltoon, kun bussilla pääsisi takaisin. Alueen asukkaitakin varmasti ilahduttaisi julkisen liikenteen käyttömahdollisuus.

Helppo toteuttaa

Reitti olisi helppo toteuttaa muokkaamalla olemassa olevia Katumalle ja Käikälään kulkevia linjoja. Näin Kantolan palvelut tulisivat saavutettavaksi ympäri kaupunkia asuville autottomille asukkaillekin.

Myös alueen työntekijöillä olisi mahdollisuus ympäristöystävälliseen työmatkailuun ympäri vuoden.

Herätys nyt kaupungin joukkoliikennejaoston päättäjät! Nykytilanne ei tue alueen yrittäjiä, työntekijöitä eikä asiakkaita.

Autoton kaupunkilainen