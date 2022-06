Mielipide: Onko 4H laittanut palstaviljelyssä omat arvonsa romukoppaan? – Kaupunki on jyrännyt asiassa sieluttomasti

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa (11.6.) oli puhutteleva mielipidekirjoitus siitä, miten palstaviljelyä ollaan hankaloittamassa, kahlitsemassa ja lopulta lopettamassa.

Kirjoitus kuvasi palstaviljelijöiden tuntoja taatusti viimeisen päällä oikein.

Kaupunki on jyrännyt asiassa sieluttomasti ja arvottomasti, sillä mitään ei ole haluttu kuulla eikä mistään ole haluttu keskustella.

Luulisi, että osapuolten välinen kompromissi olisi parempi kuin kaupungin jyräävä asenne.

Perussuomalaiset esittivät kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina 14.6., että “viljelypalstojen vuokrausperiaatteet ja säännöt otetaan syvempään ja perusteellisempaan käsittelyyn. Otetaan aikalisä Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 16.11.2021 § 200 ja aloitetaan asian suhteen uusi valmistelu. Uudessa valmistelussa on otettava palstaviljelijät mukaan keskusteluun, jotta viranhaltijat ja päättäjät ymmärtävät oikeasti, mistä asiassa on kysymys. Tämä asia on syytä ratkaista niin, että myös palstaviljelijät ovat ratkaisun takana.” PS:n esitys hävisi luvuin 2-8.

Marraskuun kokouksessa tehty päätös on aiheuttanut paljon surua ja mielipahaa.

Viljelypalstojen viljelijät ansaitsevat kunnon kuulemisen tässä asiassa. Uudistetut säännöt tuhoavat vuosien aikana luodut hyvät yhteisöt.

Kaupunkilaisten aktiivinen, virikkeellinen toiminta on tärkeää niin fyysisesti kuin henkisesti. Hyvää toimintaa ei kannata tukahduttaa uudistetuilla säännöillä.

Uudistetuissa säännöissä ei ole oikeastaan huomioitu mitenkään viljelijöiden tarpeita tai toiveita. Uudistetut säännöt tulevat vähitellen vähentämään tätä hyvää viljelypalstojen aktiivista toimintaa.

Kaupunki siirsi joitain vuosia sitten palstaviljelyn vuokrauksen ja muut toimet 4:H:lle. Jos kaupunki toimii arvottomasti, sieluttomasti ja jyräävästi, luulisi edes 4H:n toimivan arvojensa mukaisesti.

4H on lasten- ja nuorten järjestö. Järjestön tunnussanat tulevat alun perin sanoista ”hands, head, heart ja health”, jotka on suomeksi sovitettu muotoon ”harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi”.

4H:n toimintamenetelmä ”Learning by doing” (tekemällä oppiminen) pohjautuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan, jossa korostetaan omaa kokemusta ja yhteisöllisyyttä.

Onko 4H laittanut arvonsa romukoppaan? Miksi 4H haluaa olla mukana moisessa touhussa, jossa kaupunkilaisten hyvää toimintaa ja yhteisöllisyyttä ollaan rapauttamassa?

Tämä ei jää tähän!

Tuomas Koskinen

valtuutettu (ps.)

Pasi Honkanen

valtuutettu (ps.)

Hämeenlinna