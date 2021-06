Mielipide: Otetaan kierrätys omaksi asiaksemme

Meillä on mahdollisuus kierrättää monia asioita, jos vain haluamme. Paperin kierrätyshän on se, jota tehty pisimpään. Juomapullot ja -tölkit kiertävät mallikkaasti, samoin metalli ja lasipakkaukset.

Suurin haaste on biojäte. Tutkimuksen mukaan sekajätteessä on 26 % biojätettä. Omakotitalouksissa määrä on yli kolmannes. Hyvä raaka-aine menee siis hukkaan, kun sitä voisi hyödyntää vaikka biokaasun valmistukseen.

Laki velvoittaa

Uusi jätelaki tuo mukanaan velvoitteita biojätteen paremmasta hyödyntämisestä. Toukokuun alusta siirtyi koko Kiertokapulan alue biojätteen keräykseen vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä. Kiertokapulan aluehan koostuu 13 kunnasta, joten merkittävästä asiasta puhutaan.

Kierrättämällä saamme materiaalin takaisin kiertoon ja samalla sitä kuuluisaa hiilijalanjälkeä pienemmäksi. Helppoahan kierrättäminen ei ole, eli vaivaa pitää nähdä. Ensiksi materiaalin säilytys kotioloissa on vaikeaa, vaikka erilaisia käteviä kierrätysastioita onkin tullut markkinoille. Taloyhtiöissä se on helpompaa, mutta sitä tilaa pitää olla myös asunnoissa.

Parempaan menossa

Valkeakoskella kokeillaan paraillaan monilokerokeräysastiaa, joka pitää sisällään neljä eri lokeroa ja tyhjennys tapahtuu yhdellä kertaa. Onko se tulevaisuutta? Aika näyttää.

Mitä sitten kierrätettävälle materiaalille tapahtuu, kun se jätesäiliö on tyhjennetty? Se ei ole kierrättäjän päänsärky, vaan järjestelmän vika, jollei se toimi. Kohti parempaa ollaan kuitenkin menossa.

Asemaa odotellaan

Kierrätyspisteistä tulee palautetta usein ja varsinkin niiden roskaisuudesta, saavutettavuudesta ja muovinkeräyksen puutteesta. Onko oikein, että tuuloslaisen muovin kierrättäjän täytyy viedä muovinsa joko Hauholle, Hämeenlinnaan tai Lammille?

Kiertokapula on luvannut perustaa pienjäteaseman Ydin-Hämeen alueelle, joten sitä odotellessa. Aseman palvelut olisivat niin kuin Karanojallakin, mutta pienemmässä mittakaavassa.

Hyvän mielen tekoja

Mitä sitten hyötyy tavallinen kuluttaja? Itselle ainakin tulee hyvä mieli siitä ekoteosta, jonka teen. Kierrättämisestä ei kuitenkaan saa tehdä liian vaikeaa, mutta se kannattaa pitää mielessä ainakin kauppareissulle lähdettäessä. Sekajätteen määrä vähenee ja samalla jäteastioitten tyhjennyskerrat ja kierrättäjän kustannukset

Tuleva uusi jätelaki on ajallisesti pahasti myöhässä ja EU:n määräyksiin nähden alimitoitettu vaatimuksiltaan jo tullessaan voimaan. Ottakaamme kaikki kierrätys omaksi asiaksemme, niin siten olemme matkalla kohti parempaa huomista.

Juha Tuomi

puheenjohtaja, Jätelautakunta Kolmenkierto

valtuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna, Tuulos