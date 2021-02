Mielipide: Pendelöijien mitta on nyt täysi

Nyt tuli ensimmäinen todiste siitä, mitä olen koko ajan pelännyt. Pendelöivä ystäväni käy asuntonäytöissä ja on päättänyt muuttaa Hämeenlinnasta. Tuskin on ainoa perhe. Miksi asua kaupungissa, jossa pendelöijät ovat vain vero- ja pysäköintitulojen lypsylehmä?

Minua hiertää erityisesti nykyisten päättäjien asenne. On uskomatonta, että he eivät näe tai halua nähdä tosiasioita, eivätkä halua ymmärtää pendelöijien arkea. Hämeenlinna elää pendelöijien verotuloista. On katastrofi, jos muuttovirta kääntyy väärään suuntaan. Kun pendelöijät nostavat kytkintä, on turhaa itkeä verotulojen perään.

Pendelöijät ovat taatusti valmiit maksamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisen kulun hiekkaparkista (alle 50 senttiä autolta päivässä) sisältäen maavuokran, auraukset ja muut kulut. On kuitenkin epäreilua, että pendelöijillä yritetään maksattaa Pööliin tehty virheinvestointi.

Pysäköintiyhtiön johto ja poliittiset päättäjät perustelevat asioita virheellisillä ja reaalimaalimasta vieraantuneilla argumenteilla. Pöölin hinta on 3–12 euroa työpäivältä riippuen työpäivän pituudesta ja pendelöinnin määrästä.

Harva kuitenkaan matkustaa joka työpäivä ja uskaltaa satsata vuosimaksuun, jolloin päivähinta on yli 10 euroa. Läheskään kaikille bussilla kulkeminen ei ole vaihtoehto, vaikka sitä väkisin yritetään tyrkyttää.

On tekopyhää, että Hämeenlinna liputtaa hiilineutraaliuden puolesta, kun samaan aikaan moni junalla kulkenut vaihtaa ylisuurien pysäköintikustannusten takia autoon. Muistuttaisin jälkeen kerran siitä, että mikään muu väliasema Helsingin ja Tampereen välillä ei veloita asukkailtaan liityntäpysäköintikuluja.

Pysäköinnin ratkaisut tarvitaan NYT, ennen kuin on liian myöhäistä. Syytä on turha vierittää pelkästään VR:n piikkiin. Hiekkaparkki on saatava ilmaiseksi tai maksut korkeintaan kuluja vastaaviksi.

Pööliin tarvitaan sarjalippuja tai muita vastaavia ratkaisuja, jotta myös osaviikkoisesti kulkevat voivat käyttää pysäköintiä järkevin hinnoin.

Pahoin pelkään, että nykyiset päättäjät eivät ota tätä(kään) viestiä tosissaan. Siksi haastan kaikki pendelöijät äänestämään! Vain äänestämällä pendelöijiä voi vaikuttaa pendelöijien asioihin. Olen aivan varma, että jokaiselle löytyy ehdokas itselle sopivasta puolueesta.

Kirsi Lehto

pendelöivä kuntavaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna