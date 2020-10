Mielipide: Pendelöijien pysäköintiin tarvitaan myös maksuttomia vaihtoehtoja

Asemanrantaan nousi uusi pysäköinti- ja palvelulaitos Pööli, jonka palvelutarjonta on laaja ja moderni: vartiointi 24/7, lukitut pyöräparkit, sähköautojen latauspisteet, autonrenkaiden säilytys- ja vaihtomahdollisuus ja niin edelleen. Hyvä pysäköintitalo on varmasti tarpeellinen.

On silti harmillista, että pendelöijä pakotetaan jättämään auto työpäivän ajaksi Pööliin, ja tietenkin maksua vastaan. Vaihtoehtoa ei ole. Pendelöijältä on viety käytännössä kaikki ilmaiset parkkipaikat rautatieaseman ympäriltä.

Neljän tunnin kiekkopaikat kadunvarrella ovat huono vitsi toisessa kaupungissa työskentelevälle.

Miettikääpä valtuutetut nyt vielä kerran. Pendelöijät tuovat tärkeitä veroeuroja Hämeenlinnaan. Tarjoammeko heille kiitokseksi vain maksullisia parkkipaikkoja?

Hämeenlinnalla olisi kaikki mahdollisuudet tehdä maksuttomasta pysäköinnistä vaikka kilpailuetu ja houkutella sen avulla tänne uusia työssäkäyviä asukkaita.

Nykyisellä taktiikalla täältä karkaavat kohta loputkin pendelöivät asukkaat. Maksuttomia parkkipaikkoja ei nimittäin kerta kaikkiaan ole.

Autoa ei tietenkään tarvitse saada ilmaiseksi rautatieaseman pääoven eteen.

On paljon ihmisiä, joille esimerkiksi kymmenen minuutin kävelymatka on ihan ok, jos parkkeeraus on ilmainen.

Nyt kaupunki ei anna edes vaihtoehtoja.

Mika Walkamo

yrittäjä

Vanajanlinna Group

Hämeenlinna