Mielipide: Poliitikotko pienten ja köyhien asialla? –Veronmaksajan ääni kuuluviin päätöksenteossa

Tämän lehden jutussa (HKu 17.2.) yrittäjä Mika Walkamo väitti, että poliitikot ovat pienten ja köyhien asialla. Pidän väitettä huonona vitsinä.

Vain muutamat poliitikot ovat aidosti vähävaraisten asialla. Kyllä Hämeenlinnankin verovaroja on helppo esittää upotettaviksi, kun on rasvatut leuat. Nyt korona-aika on poikkeuksellinen, jollaista ei suomalainen yhteiskunta ole kokenut koskaan.

Yritystoiminnalla on aina riskinsä, joidenkin on helppo pyytää yhteiskuntaa maksumieheksi, jos odotettuja tuottoja ei tulekaan, joilla rahoitetaan paisuneet menot ja omaksuttu elämäntyyli. Itse kullakin on hyvä pohtia tulevaisuutta, jos joskus pääsee paalaamaan seteleitä.

Onhan yritysaloistakin kiinni mitä ja miten palveluita tarvitaan, vaikka yhteiskunnan toiminta sakkaakin. Hämeenlinnassakin tavalliset palkansaajat, eläkeläiset ja vähävaraiset rahoittavat verovaroin päättäjien päätösten kulut suurimmaksi osaksi.

Eläkeläiset, jotka nauttivat eläkkeelle päästyään itse rahoittamaansa taannehtivaa palkkaa maksavat siitä pyöreästi neljänneksen veroja. Pohdittu siis on, mistä varat tulevat, joilla ostetaan palveluita tai tarvikkeita.

Siten on aivan loogista, että veroja maksavat ovat kiinnostuneita mihin verovarat upotetaan ja mitä todellisia hyötyjä niillä saadaan verojen maksajille.

Ilman vastakkainasettelua on viisasta laittaa ikääntyneiden sekä hoivaa tarvitsevien palvelut siten kuntoon, että kaikilla on arvokas elämä ja vanhuus. Toiseksi lasten oppimismahdollisuudet turvataan oikeissa luokissa eikä vain väistötiloissa.

Hämeenlinnan tulevaisuuden suunnitelmia ei pidä ylimitoittaa tarpeeseen eikä talouteen nähden.

Veijo Virtanen

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat

kuntavaaliehdokas (sd.)

