Mielipide: Rakennusduunarit ovat arjen mitta talouden vireydelle

Arjen mittari talouden vireydelle voisi hyvin olla, kuinka paljon työvaatteissa olevia rakennusduunareita näkyy kaupungilla.

Keskeneräinen rakennustyömaa ja torninosturit ovat merkki jatkuvasta kehityksestä.

Elävä kaupunki ei koskaan ole valmis. Kun rakennetaan, on näkymiä tulevaisuudesta ja työtä sekä toimeentuloa.

Rakennustyömaa ei ruoki vain niitä, jotka siellä tehtävästä työstä suoraan elävät. Joku tuottaa ja toimittaa materiaalit, moni siivoaa ja ylläpitää näitä kiinteistöjä työkseen vielä pitkään. Palveluita tarvitaan lounaisiin ja kahvihetkiin.

Asumismahdollisuuksia, joita halutaan

Hämeenlinnan keskusta-alueella sekä sen lähettyvillä on hienosti hoidettua kaupunkipuistoa. Näin tulee olla jatkossakin ja pitää ne hyvässä kunnossa sekä yhteisessä käytössä, mutta ne tarvitsevat myös käyttäjänsä.

Hämeenlinna on ihan lähellä, kun pääsee pienen kävelyn jälkeen suoraan junaan tai bussiin. Jos me tätä haluamme tarjota, on meillä syytä olla myös asumismahdollisuuksia, joita ihmiset haluavat.

Pääpaino tulee olla siinä, kenelle rakennetaan ja kuka kaupungin keskusta-alueen kalliita neliöitä saa käyttää? Keskustarakentamisen tuleekin olla sekä hinnaltaan kilpailukykyistä sekä erilaisia asumisen tarpeita huomioivaa. Areena-hanke tuskin on monenkaan Hämeenlinnaan muuttavan valintaperuste, asunto lähellä hyviä liikenneyhteyksiä ja peruspalveluita saattaa jo ollakin.

Jos joku rakennuttaja haluaa kaupunkiin investoida ja tuoda työtä, on meidän syytä vakavasti näitä tarjouksia harkita, eikä ainakaan tutkimatta tyrmätä. Toki kaupungin tulee olla tarkka, kenelle rakennuslupa myönnetään ja mitä rakennuttajilta edellytetään.

Pienituloiset huomioitava

Kaupungin keskustaa tulee kehittää kunnioittaen historiallista kaupunkikuvaa, mutta mahdollistaen myös tavallisen pienituloisen asumisen keskustan palvelujen äärellä.

Yhteistä vihertilaa saadaan vain tekemällä melko vähän tonttimaata vieviä ratkaisuja. Keskusta tarvitsee myös vireytyäkseen riittävän väestöpohjan. Asuinalueiden eriytyminen on iso uhka ja tämä kaikessa uudisrakentamisessa tulisi huomioida. Tämä edellyttää kovan rahan asuntojen rinnalle vuokra- ja opiskelija-asuntoja, niin yksiöitä kuin perheasuntojakin. Tehdään Hämeenlinnan keskustastakin hyvä paikka kaikille!

Mart Martikainen

huoltomies, varavaltuutettu (sit. vas.) Hämeenlinna

Hanna-Kaisa Rokkanen

koulutustuottaja, varavaltuutettu (vas.) Hämeenlinna