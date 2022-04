Mielipide: Torimiljöön raiskaus juottoloilla jatkuu Hämeenlinnassa – Kaupunkikeskustayhdistys vastaa: Palaute ollut positiivista

Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksen toimet keskustan muokkauksessa menevät ylin ymmärryksen. Se ampuu karkeasti palasiksi torimiljöön historiallisen kokonaisuuden.

Yhdistys käyttää sumeilematta hyväkseen oikeuttaan vuokrata torin aluetta taloudellisiin näkökohtiin nojautuen. Se näyttää unohtaneen alkuperäisen tarkoituksensa viihtyisän keskustan edistäjänä.

Helsingin esimerkin mukaisesti yhdistys on päättänyt, että Hämeenlinnakin tarvitsee torijuottolan kuten maan pääkaupunki.

Alun perin vaikuttimena oli korona, jolloin ravintolat saivat ulkona mahdollisuuden lisäpaikoille voidakseen jatkaa yritystoimintaa laajemmin, rajoituksista huolimatta. Se saikin Helsingissä kohtalaisen hyvän vastaanoton ja sitä myöten taloudellisen tarkoituksen mukaisuuden.

Täällä meillä toripaikat olivat kuitenkin suurelta osin vajaakäytössä. Liian pieni city. Asiakkaita ei vaan ole tarpeeksi.

Pelkkää turhuutta

Nyt kun koronarajoituksetkin ovat poistuneet, ovat torin tarjoilupaikat pelkkää turhuutta.

Toivottavasti markkinatalous pakottaa konttikylän lopettamaan toimintansa kannattamattomina.

Miksi tori ei voi olla vain tori, sillä se, ympäröivine rakennuksineen? Tori on eräs tärkeä helmi koko kaupungin imagossa.

Se on aika kummallista, että torille voi nykyään raahata melkein mitä tahansa tilbehööriä välittämättä lainkaan siitä, miten ne vaikuttavat sen ja kaupungin kokonaiskuvaan.

Mihin olet menossa Hämeenlinna?

Martti Aarola

Hämeenlinna

Kaupunkikeskustayhdistys vastaa: Palaute elävästä torista on ollut positiivista

Kiitokset mielipidekirjoittaja Martti Aarolalle palautteesta. Palaute on aina lahja.

Hämeenlinnassa ja monessa muussakin kaupungissa tori kaupunkilaisten olohuoneena on melkoisessa rakennemuutoksessa.

Aitojen markkinakauppiaitten määrä on laskussa, eikä basaarityyppinen tarjonta ole vastaus kantahämäläisten odotuksiin.

Paikalliset tuottajat olisivat tervetulleita päivittäin, mutta harvassa ovat olleet.

Kahvilat, jäätelökioskit, ruokamyyntivaunut ja terassiravintolat ovat luoneet uutta toimintaa ja eloa torillemme.

Yhteinen tavoite

Palaute elävästä torimiljööstä on pääosin ollut hyvin positiivista.

Yhteinen haasteemme yrittäjien, Linnan kehityksen ja kaupunkirakenteen viranhaltijoiden kanssa on parantaa vaunujen ja konttien visuaalista ilmettä.

Kaikkien meidän yhteinen tavoitteemme on siisti, viihtyisä torimiljöö. Toivottavasti tuloksia saamme piakkoin.

Nähtäväksi jää, muuttaako koronarajoituksien purku ravintoloiden asiakaskäyttäytymisen entiselleen, vai onko nykytila pysyvä. Syksyllä olemme asiassa viisaampia.Tuleva kesä on Hämeenlinnassa täynnä säpinää.

Tehdään kauppaa ja palvellaan asiakasvirtoja iloisin ja positiivisin mielin, niin torilla, muilla terasseilla, kivijalassa kuin kauppakeskuksissakin.

Jaakko Lindén

puheenjohtaja

Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistys