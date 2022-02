Mielipide: Voisiko rakennus olla taidetta jälleen? – Hämeenlinnan uusilta taloilta on vaadittava kauneutta

Muinoin, kun meillä vielä oli luovuutta ja ylpeyttä antaa asioille nimiä omalla kielellämme, arkkitehtuurin kotoperäiseksi nimeksi yritettiin juurruttaa sanaa rakennustaide.

Muinaiselta tuntuu nyt myös ajatus, että rakennus voisi olla taidetta. Nykyarkkitehtuuri muistuttaa usein enemmän, Ralph Erskinen sanoin, pakkausteollisuutta. Se luo ankeaa kaupunkikuvaa.

Tylsää tasaisuutta

Millainen sitten olisi parempaa? Tehkäämme pieni havaintoretki Hämeenlinnan Suomen kasarmille. Ensi silmäyksellä alueen uudet kerrostalot on sovitettu historialliseen ympäristöönsä mainiosti: mittasuhteet seuraavat nöyrästi vanhojen kasarmien kokoa ja julkisivut ovat samaa punatiiltä.

Harjakattokin on, tosin vanhoista rakennuksista poiketen epäsymmetrinen, mutta sehän luo vain kiinnostavan pikku jännitteen talosukupolvien välille. Ihan mukiinmeneviä ihmisten säilytyslaatikoita siis. Vaan kun alueella hetken viivähtää, inspiraatiota etsivä katse hylkää silti nopeasti uudet talot ja kiinnittyy tarkastelemaan vanhoja. Miksi?

Uusien talojen seinät ovat tylsiä tasaisia pintoja. Ikkunat ovat kuin autioon seinään veitsellä leikattuja aukkoja. Kaikki on nähty yhdellä silmäyksellä, paitsi jos yrittää päästä sisään, jolloin kyllä joutuu aikansa syynäämään pohjakerrosta avautuvan luukun tunnistaakseen.

Yksityiskohtien lumoa

Vanhoissa taloissa seinän syvyysvaihtelut jakavat ison rakennusmassan osiin, joita symmetria ja toistuvat koriste-elementit sitovat yhteen. On pilastereita, reliefejä ja muuta elävöitystä. Ikkunat on kehystyksellä sidottu orgaaniseksi osaksi seinäpinnan muotokudelmaa. Kokonaisuudessa on säännöllisyyttä ja toistoa, mutta samalla vaihtelua ja yksityiskohtia.

Myös alueen vanhoissa puutaloissa on vaatimattomia mutta olennaisia kauneutta tuovia yksityiskohtia, kuten seinien pääväristä poikkeavat nurkkalaudat ja ikkunanpielet.

Ei kaikki moderni suinkaan ole huonoa. Esimerkiksi Tampereen pääkirjasto Metso ja Helsingin keskustakirjasto Oodi ovat kiehtovia luomuksia. Tehokkuusvaatimukset ja kustannuspaineet eivät kuitenkaan salli kaikkien rakennusten olla yhtä ainutlaatuisia.

Julkisivujen sommittelu klassisten periaatteiden mukaan ja koristelu vuosisatojen saatossa jalostuneilla rakennustaiteen elementeillä on helpompi keino luoda kaunista kaupunkitilaa, vaikka talo julkisivun takana olisi vain tehokas pino tavallisia kerrosneliöitä. Useissa sosiaalisen median kanavissa toimiva

Arkkitehtuurikapina-ryhmä jakaa esimerkkejä siitä, miten tätä sovelletaan uudisrakentamisessa ympäri Eurooppaa.

Innoitusta historiasta

Nyt kun ykköskorttelin uudistaminen – vihdoinkin – etenee ja Hämeensaareenkin pian alkanee nousta asuntoja, on korkea aika ryhtyä vaatimaan kaupungin keskeisille paikoille rakennettavilta taloilta kauneutta.

Siihen voi hakea innoitusta Hämeenlinnan säilyneistä historiallisista rakennuksista, toki nykyajan tarpeisiin soveltaen, mutta myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön aikaa kestäneistä saavutuksista. Tyylikeinot, joita kansanjoukot arvostavat tuhansia vuosia niiden keksimisen jälkeen, eivät voi olla huonoja.

Vanhojen tyylien jäljittelyä moititaan sanoen, että rakennusten pitää olla aikansa näköisiä. Mutta tämä on pelkkä kehäpäätelmä. ”Aikamme näköisyys” ei ole mikään Ukko ylijumalan taivaasta pudottama normi.

Aikamme muodostuu juuri sen näköiseksi, millaisia taloja päätämme rakentaa.

Olkoon Hämeenlinna Suomessa edelläkävijä ja siirtyköön pelkistettyjen betonilaatikoiden brutalismista uuteen kauniimman rakentamisen aikakauteen!

Tiera Laitinen

Hämeenlinna