Mikä ihmeen Hämptonin Soho? Kantolaan muuttanut taideväki nimesi alueen uusiksi – esittelevät töitään ja tilojaan Taiteiden yönä

Taiteiden yönä Kantolassa on vilinää, kun alueen toimijat avaavat ovensa ja järjestävät monipuolisen ohjelman.

Hämeenlinnan Kantolaan on nousemassa taiteilijoiden ja käsityöläisten uusi yhteisö.

Vanajantien varressa Puusepänkadun kummallakin puolella sijaitsevat vanhat teollisuuskiinteistöt ovat alkaneet pikku hiljaa täyttyä pienyrittäjistä ja ateljeehuoneista.

Pisimpään siellä on työskennellyt taidemaalari Jouni Pajavuori, jonka työhuone on sijainnut Puusepänkatu 3:ssa jo parin vuoden ajan. Viime syksynä Vanajantie 5:een perusti studionsa valokuvaaja Hanne Peippo, ja jokin aika sitten rakennuksen ateljeehuoneistossa aloitti työskentelyn myös azerbaidzanilaislähtöinen kuvataiteilija Chingiz Abassov.

Tänä kesänä alueella on aloittanut toimintansa myös keramiikkapaja Potier ja viimeisimpänä kehystäjä Anu Halmeniemi, joka yrittää nyt onneaan Kantolassa koronavuosina kovia kokeneen Raamidaamien konkurssin jälkeen.

Uudet kulttuuritoimijat ovat alkaneet nimittää aluetta Hämptonin Sohoksi, Lontoossa ja New Yorkissa sijaitsevien taiteilijakaupunginosien mukaan.

Hanne Peippo on yksi Hämptonin Sohon aikaansaavista voimista. Hän kertoo aistineensa alueella pientä kipinää jo heti viime syksynä.

– Aloin moikkailla kirpputori Portobellon väkeä ja muita kulmilla toimivia. Kun tutustuin väkeen, aloin odottaa, leimahtaako tämä aistimani yhteisöllisyyden kipinä täyteen liekkiin. Näin kävi, Peippo iloitsee.

Taiteilijat ovat innoissaan vanhoihin tiilirakennuksiin tehdyistä tiloistaan, joita vuokraa Anni Puntilan omistama Vanajan Kiinteistöt.

He piipahtelevat usein toistensa työtiloissa kahvittelemassa ja antamassa rakentavaa palautetta.

– Taiteen tekeminen on yksinäistä työtä, joten on hienoa, jos on vertaistukea ja kavereita lähettyvillä.

Samalla syntyy usein ideoita yhteistyöprojekteista.

– Täällä ei tarvitse kuin kävellä ulos, niin heti kohta tulee joku tapahtuma-alan osaaja tai kollega vastaan. Usein olen jäänyt suustani kiinni, Abassov nauraa.

Pajavuori, Abassov ja Kantolassa usein vieraileva Aarne Arponeva innostuivat esimerkiksi tempauksesta ukrainalaisten pakolaisten hyväksi. Kolmikon töitä on pian myynnissä nettihuutokaupassa.

Nyt Kantolan taiteilijayhteisö on järjestämässä omaa oheistapahtumaa Hämeenlinnan Taiteiden yönä elokuun viimeisenä perjantaina.

Kuvataiteilijat Pajavuori, Abassov ja Arponeva pistävät pystyyn Galleria Kantolan, jossa on esillä heidän töidensä lisäksi myös Mari Isotalon taidetta, Suvi Vasaman paperiveistoksia ja Mia Salvaston keramiikkaa.

Studio N°5:n Hanne Peippo pystyttää illan ajaksi muotokuvauspisteen, jossa halukkaat voivat otattaa itsestään pientä materiaalimaksua vastaan 20-luvun henkisen kuvan kuun sirpin päällä istuen.

– Jenni Tokpanou tulee paikalle puvustajaksi, Peippo kertoo.

Rakennuksen sisäpihan lastauslaiturista on tehty esiintymislava, jossa musisoi niin ikään Kantolassa majapaikkaansa pitävä Pekka Tiilikainen BBQ Duo. Illalla siellä nähdään myös tulishow.

Anu Halmeniemen uudessa kehystämössä on puolestaan esillä kansainvälisesti tunnetun valotaiteilijan Aki Hirvilammin interaktiivinen valotaideteos.

Kantolassa tapahtuu samana iltana myös paljon muuta.

Esimerkiksi kirpputori Portobello on kutsunut tiloihinsa paikallisia käsityöläisiä, jotka tekevät käsitöitä kierrätysmateriaaleista. Pihalla on Hämeenlinnan taiteilijaseuran kojuja, paellapiste, suklaamestari Kirsi Hyytiäinen sekä Vexi Salmi -kirjoja esittelevä Arto Pakkanen.

Vekka Groupin sponsoroima Taidebussi kuljettaa yleisöä tasatunnein klo 18–20 keskustasta Wetterhoffilta Kantolaan. Kantolasta klo 21 lähtevä vuoro vie väen Sotkanrantaan ravintola Pumppuhuoneelle ja hakee juhlijat sieltä vielä puoliltaöin takaisin keskustaan.

Galleria Kantola pitää ovensa avoinna yleisölle myös Taiteiden yön jälkeen.

– Ideana on, että tästä tulee pysyvä galleria, jossa alueen taiteilijat voivat esitellä töitään, Pajavuori kertoo.

Aarne Arponeva kehuu Kantolaa, joka on hänen mielestään pessyt kasvonsa suttuisasta teollisuusalueesta kiinnostavaksi kulttuurin kehdoksi.

– Täällä on monenlaista yritystoimintaa, taiteilijoita ja konsertteja. Alan selvästi kotiutua tänne, vaikkei minulla vielä omia työtiloja täällä olekaan.

Abassov näkee, että Hämptonin Soho voisi olla alkusysäys jollekin vielä paljon suuremmalle.

– Suomessa on oopperakaupunki ja jazzkaupunki, mutta ei yhtään varsinaista taidekaupunkia. Hämeenlinna voisi profiloitua sellaiseksi, mies innostuu.

Hän näkee sielunsa silmin Hämeenlinnan täynnä muraaleja, pienempiä seinämaalauksia ja muita julkisia taideteoksia.

– Täällä olisi upeita tehdasmiljöitä ja yritysten seiniä. Juuri tällaiset kohteet tuovat turisteja kaupunkeihin maailmalla,