Miksei Hämeenlinnaan saada kunnollista koirapuistoa? – Kaupungin mukaan niitä on suunnitteilla kaksikin kappaletta

Keinusaaressa asuvat Singa ja Heimo Polvi keräsivät reilut 20 allekirjoitusta aloitteeseen koirapuiston perustamiseksi kaupunginosaan tai sen lähistölle.

Aloitteessa todetaan, että koko ajan laajentuvassa Keinusaaressa on yhä kasvava joukko koiranomistajia, jotka asuvat kerrostaloissa ilman koirien ulkoilutukseen sopivaa piha-aluetta.

– Keräsimme nimiä ihan näistä lähikortteleista koiraa ulkoiluttaessamme, eikä siihen kauan mennyt. Tällä pienellä alueellakin on varmasti ainakin sata koiraa, Singa Polvi arvelee.

Kaupungeissa satsataan

Kaupungin ainoa koirapuisto on Tampereentien vieressä lähellä Linnanpuistoa, mutta aloitteen tekijöiden mukaan se ei aja asiaansa.

– Alue on pieni ja epäsiisti. Siinä on epämiellyttävä hiekkapohja, joten koira tulee kelistä riippuen joko pölyiseksi tai kuraiseksi. Koiraihmiset käyvät siellä kerran tai kaksi, eivätkä sitten palaa sinne enää, Singa Polvi tuumaa.

Useissa kaupungeissa on panostettu koirapuistoihin. Lahdessa niitä on viisi, Mikkelissä kolme ja Riihimäelläkin kaksi.

– Varikonniemestä varmasti löytyisi hyvä paikka, jos vain halua löytyy. Ei koirapuisto luontoa pilaa, Heimo Polvi miettii.

Kaikki samalle viivalle

Polvien mukaan suuri merkitys on myös sillä, kuinka lemmikki hoitaa omistajiaan.

– Sain ensimmäisen koirani viisi vuotta sitten. Aikaisemmin en osannut arvostaa, kuinka paljon koira tuo elämään terveellistä liikuntaa, iloa ja sosiaalisia kontakteja, Monen kohdalla se ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, Heimo Polvi muistuttaa.

Pariskunnan mielestä olisi oikeudenmukaista rinnastaa koiranomistajat muihin liikuntaa harrastaviin silloin, kun kunnallisia palveluja järjestetään.

– Erilaisia polkuja ja kenttiä tehdään jatkuvasti. Koiran kanssa liikkuvat pitää saada samalle viivalle muiden kuntoilijoiden kanssa, Singa Polvi sanoo.

Länteen ja itään

Koirapuistosta on tehty Hämeenlinnan kaupungille useita aloitteita ja vastaavia toiveita tulee runsaasti myös palautejärjestelmän kautta.

Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majurin mukaan puiston toteutuminen on ollut kiinni lähinnä oikean sijainnin löytymisestä.

– On huomioitava puiston aiheuttama liikenne ja alueen pitäisi olla helposti tavoitettavissa sekä koirille sovelias. Kun asiaa on mietitty, on ymmärretty, että kantakaupungissa pitäisi olla koirapuisto sekä lännessä että idässä, hän kertoo.

Majurin mukaan esteenä puiston sijoittumiselle tietylle alueelle ovat olleet liikenteelliset seikat, naapurusto tai alueen muu käyttötarkoitus.

Ei ehkä Varikonniemeen

Kaupungin pääpuistot on suunniteltu tietynlaiseen virkistyskäyttöön ja niille on tehty puistosuunnitelmat, joita on vaikea lähteä muuttamaan.

– Koirapuisto ei ole välttämättä esteettisesti edustava, se pitää aina aidata ja käytännössä perustaa alusta alkaen. Näissä nykyisissä kaupunkipuistoissa se ei ole mahdollista. Varikonniemessä olisi ehkä tilaa, mutta se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon, eikä sinne ihan ensimmäisenä koirapuistoa laitettaisi, Majuri pohtii.

Uuden koirapuiston tai useammankin saaminen Hämeenlinnaan ei siis ole rahasta kiinni?

– Kyllä ne meidän investointiohjelmaan mahtuisivat, mutta selkeitä kohteita ei ole löytynyt, eikä laajempaan suunnitteluun ole ollut aikaa. Juuri nyt suunnitelmia kuitenkin tehdään ja jossain vaiheessa niiden kanssa edetään.