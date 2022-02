Mielipide: Miksi kukaan ei välitä Kutalanjoen sorsista?

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset kertoi 15. tammikuuta, ettei Kutalanjoen sorsien talviruokintaa tänä talvena aloiteta.

On käsittämätöntä, ettei Hämeenlinnassa kukaan välitä hienosta sinisorsapopulaatiosta, joka viihtyy Kutalanjoella, on jo traditio ja ilona ihmisille. Miksi kaupunki ei hoida ruokintaa ja puhtaanapitoa!

Miksi ei ole ruokinta- automaattia? Asia on heitteillä kokonaan.

Ihmisellä on vastuu

Vaihtoehtona on nälkään kuolleet linnut, joita kiikutetaan laboratorioihin. Mikkelissä kuolleita sorsia keräiltiin pitkin pihoja, kun kokeiltiin lopettaa ruokinta! Linnut ovat tuoneet poikasensakin aina, eivätkä osaa muuttaa!

Ihmisellä on vastuu. Siitä ei täällä puhu kukaan. Mediassa vain arvostellaan ihmisiä, jotka uhraavat voimiaan, aikaansa ja rahojaan pitääkseen sorsat hengissä, niitä on yli 300!

Kun kerran hygieniasta huoli, eikö asia kuulu kaupungille kuten puistojen siivoaminen?

Sorsien vihaamista

Yhtään haastattelua sorsien puolesta ei ole mediassa, vain kielteisiä uutisia Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa. Kuin olisi jokin mafia, salainen sopimus. Miksi ei nähdä lintuja ilona ja vetonaulana!

Erikoinen musta sorsakin joka Helsingissä olisi jo julkkis, kuten valkoinen sorsa siellä on.

Täällä esiintyy pelkkää sorsien vihaamista mediassa ja keskusteluissa.

Kaupunki ei piittaa

Ruokinta ei aiheuta lintuinfluenssaa! Sen sanoo järkikin.

Nälkään nääntyvä eläin on vastustuskyvytön, niin päin! Näen itse, kun sorsat ovat tiiviisti vieretysten, makaavat toistensa suojassa, eivät lähde minnekään. Mitä tekemistä oikein annetulla ruoalla on sairastumisen kanssa, nälkiintymisellä on!

Ongelman ydin ei ole ruokinta vaan se, että kaupunki ei piittaa linnuista, eikä halua eikä viitsi hoitaa puhtaanapitoa.

Sokea ymmärtämätön lintujen ja ruokkijoiden viha kuten tuntuu tapahtuvan paikallisen yksisilmäisen uutisoinnin seurauksena.

Tukkasotka

Hämeenlinna