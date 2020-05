Miksi laihalla ponilla oli niin iso vatsa? – Katso videolta, mitä vatsasta löytyi

Aulangon ratsastustallille syntyi yllätysvarsa. Opetusponiksi ostettu Bela, lempinimeltään Peppi, pyöräytti toissa viikolla tallilla pirteän orivarsan, jonka alkuperästä ei ole tietoa.

Aulangon Ratsastuskoulun yrittäjä Salla Varenti oli ostanut tamman maaliskuun alussa hevosvälittäjä Sirja Sorsilalta Alavudelta.

– Sorsila tuo hevosia Baltian maista. Meille on tullut häneltä useampiakin hevosia ja ne ovat olleet tosi kivoja. Näin tamman videolta, ja luotin, että tämäkin on kiltti ja mukava, joten tilasin sen suoraan pihaan tuotuna, Varenti kertoo.

Vain maha kasvoi

Poni vaikutti kivalta.

– Tullessaan se oli laiha, mutta sillä oli valtavan iso maha.

Peppi ehti jo aloitella opetushevosen uraa. Vaikka ponia ruokittiin reilusti, se ei lihonut, vaan ainoastaan sen maha kasvoi.

– Vitsailimme aprillipäivänä, että Peppi varsoi, ja moni uskoikin sen. Pari viikkoa myöhemmin näin, että jokin liikahti sen mahassa, ikään kuin siellä olisi jotain. Kun tuttu eläinlääkäri kävi kokeilemassa, hän sanoi, että jalka täällä tuntuu.

”Kaksi yhden hinnalla”

Peppi oli kuin olikin tiine. Koska varsomisaika ei ollut tiedossa, viritti Varenti tamman karsinaan varsomiskameran ja tammalle varsomisvyön, joka hälyttää, kun synnytys alkaa.

Varsomisvyö alkoi hälyttää perjantaina 22.5. iltakymmenen aikoihin. Kun kolmen aikaan yöllä kamerassa näkyi jalka, Varenti herätti äitinsä Arja Varentin apuun.

– Tamma synnytti pontevan orivarsan. Kaikki sujui helposti ja mukavasti. Vaikutti siltä, että tamma on varsonut ennenkin. Aamulla laitoin myyjälle viestiä, että sain kaksi hevosta yhden hinnalla. Hän järkyttyi, että miten se on mahdollista.

Harvinaista, mutta mahdollista

Peppi on alun perin tuotu Liettuasta. Tamman suvusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta rodultaan se on ”paikallinen poni” ja iältään 8–10-vuotias.

Yllätysvarsat ovat Varentin mukaan melko harvinaisia, mutta mahdollisia, jos esimerkiksi ori pääsee tammojen kanssa samalle laitumelle.

– Todennäköisesti tämäkin on isommasta laumasta, hän pohtii.

Isä tuntematon

Varsan isästä ei ole tietoa. Poniksi varsa on Varentin mukaan yllättävän pitkäjalkainen.

– Myyjä lupasi laittaa varsan isästä kyselyä siittolaan, josta tamma on tuotu.

Jos oli varsa yllätys, on Varentin yllättänyt myös se, kuinka hankalaksi varsan rekisteröiminen on osoittautunut. Systeemissä on selkeä puute:

– Sepä onkin jännittävää. Hevoset rekisteröidään sähköisessä järjestelmässä, jossa ei ole ”kohtaa” yllätysvarsalle, jonka taustasta ei ole tietoa, Varenti pähkäilee.

Koko kesä Aulangolla

Tamma ja varsa saavat viettää Aulangolla koko kesän.

– On kivaa, että meillä on täällä varsa. Tämä oli kyllä erittäin iloinen yllätys kaiken korona-synkistelyn jälkeen. Päiväkotiryhmät ovat tulleet jo katsomaan varsaa ja se kiinnostaa monia ihmisiä.

Varsan nimeä ei ole vielä päätetty. Nimen alkuun tulee joka tapauksessa Aulanko-liite.

– Meillä oli Instagramissa nimikilpailu, ja jokin Peppi- tai yllätys-aiheinen siitä varmaan tulee.

Syksyllä, kun tulee vieroituksen aika, varsa muuttaa Ypäjälle samanikäisten laumaan.

– Eiköhän siitä tule meille viiden vuoden päästä opetushevonen.