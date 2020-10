Miksi muu Suomi pitää koulut auki, mutta Hämeenlinna pani lukiot kiinni? Etäily näkyy jo arvosanoissa ja Kaurialan lukion rehtori pelkää, kuinka opiskelijoiden käy

Kaurialan lukion rehtori on huolissaan opiskelijoistaan. Abiturientit ovat olleet etänä lähes koko syksyn, eikä loppua näy.

Hämeenlinnan lukiolaiset ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti etäopetuksessa.

Kaurialan lukion rehtoria Tuomo Iltasta harmittaa paitsi etäopiskeluun siirtyminen myös abiturienttien tilanne. He ovat olleet etänä jo lähes koko syksyn lukuun ottamatta elokuun muutamaa viikkoa.

– Toimimme terveysviranomaisten suositusten mukaisesti. Valtioneuvosto on puhunut kuitenkin sen puolesta, että koulut olisivat viimeisimpiä etäilijöitä, mutta Kanta-Hämeessä se on ilmeisesti ollut ensimmäisten toimenpiteiden joukossa. Muualla Suomessa etäopetukseen on siirrytty vähemmän kuin Kanta-Hämeessä, Iltanen toteaa.

Samaan aikaan opiskelijoiden harrastustoiminta on saanut jatkua entisellään.

Tilanne ahdistaa ja kuormittaa

Iltasen mukaan opetus ei ole etänä sama asia kuin luokassa.

Taito- ja taideaineiden, kuten kuvataiteen, liikunnan ja musiikin arviointi etänä on hankalaa verrattuna muihin oppiaineisiin. Samoin kemiassa ja biologiassa on laborointikurssi, joka on nimenomaan lähiopetusta vaativa kurssi.

Nykyinen tilanne kuormittaa ja ahdistaa opettajia ja opiskelijoita. Rehtorin mukaan opettajilla on laitteiden käyttö hallussa, mutta pedagogista tukea on kaivattu ja sitä on myös tulossa.

– Nuoret arvostavat lähiopetusta. Luurit päässä on aika raskasta istua koko päivä ja kommunikaatio kärsii.

Abeilla lähiopetusta ollut vain elokuussa

Opiskelijat saivat syksyn ensimmäiset kurssiarvioinnit juuri ennen syyslomaa. Iltasen mukaan viime kevään etäopetus ja syksyn repaleinen tilanne näkyvät arvosanoissa.

– Hylättyjä arvosanoja oli poikkeuksellisen paljon. Niitä oli myös ekaluokkalaisilla. Lisäksi abiturienteilla oli poikkeuksellisen paljon keskeneräisiä opintoja.

Abien tilanne tosin saattaa johtua syksyn kirjoituksista, joissa oli kirjoituspäiviä normaalia enemmän.

Valtio myönsi korona-avustusta oppimisaukkojen paikkaamiseen. Nyt kun taas ollaan siirrytty etäopetukseen, Iltanen miettii, kuinka tässä tilanteessa pystytään puutteita korjaamaan. Niitä tulee päinvastoin lisää.

Iltasen mukaan viime kevään pitkä etäopetusjakso näkyy lukiolaisissa ja heidän koulumenestyksessään. Opintosuorituksia on jäänyt suorittamatta tai suoritukset ovat jääneet kesken.

– Se on ongelma ja huoli. Samoin se, kuinka abiturientit selviytyvät kirjoituksista ja jatko-opintohauista, kun lähiopetusta ei ole ollut kuin muutama viikko elokuussa.

Lisäksi huolena on opiskelijoiden jaksaminen ja ”kasvava hätä” poikkeusoloissa. Tilanne näkyy opiskelijahuollon palveluissa.

– Kaikilla tässä on kestämistä. Toivon, että pääsemme lähiopetukseen mahdollisimman pian.