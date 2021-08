Miksi Tervakoskella 130-tietä ajava ei saa ajaa Linnatuulen pihaan? – Tätä mieltä huoltoaseman kauppias on kiellosta

Kun Janakkalan Tervakoskella 130-tietä ajava haluaa käyttää Neste K Linnatuulen palveluita, hän ei saa ajaa 130-tieltä huoltamon pihaan.

Se on kielletty Ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkillä, jonka lisäkilvessä ilmoitetaan, ettei kielto koska huoltoajoa ja Linnatuulen henkilökuntaa. Muiden on jätettävä auto on risteyksen lähellä olevalle parkkipaikalle.

Miksi tämä kielto, liikennevastuualueen suunnitteluyksikön projektipäällikkö Jaakko Kuha Uudenmaan ely-keskuksesta?

– Perustavanlaatuisin syy on, että meillä on kyseessä moottoritie, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksella maanteistä (924/2005). ”Moottoritiehen liittyvä ja sieltä poistuva liikenne on johdettava moottoritien alkamis- tai päättymiskohtien tai tiesuunnitelmassa osoitettujen liittymien kautta.”

Miksi siis kulku huoltamon pihaan on kielletty?

– Sen takia, että liittymistä moottoritielle ei ole osoitettu tiesuunnitelmalla tuosta kohdasta. Kyseessä on levähdysalue, ei liittymispaikka. Tällaisiin paikkoihin laitetaan kieltomerkkejä ja ongelmallisissa kohteissa puomeja.

– Huoltoasema palvelee moottoritien liikennettä. Levähdysalue on ratkaiseva osa moottoritien aluetta. Niihin on toteutettu huoltoasemia ja kaikilla levähdysalueilla niitä ei ole.

– Yhteyden käyttötarkoitus on muun muassa levähdysalueen huoltaminen ja talvikunnossapidon kaluston siirtyminen.

Tieltä vain pääsisi ajamaan niin kätevästi pihaan?

– En voi tähän oikein muuten vastata, kun että meidän pitää noudattaa lakeja ja asetuksia. Jos me haluamme niitä noudattaa, meidän on laitettava siihen kieltomerkit. Jos aiomme jatkaa niiden noudattamista, kieltomerkkejä ei voida poistaa.

– Meillä on vastaavia levähdysalueiden yhteyksiä esimerkiksi Tuuliharjassa ja Tuuliruusussa nelostiellä. Niissä on ollut vastaavaa keskustelua. Esimerkiksi kunnat saattavat haluta näiden levähdysalueiden liittymien kohdalla avaamista maankäyttöön laajemminkin.

– Siitä pitäisi laatia erikseen tiesuunnitelmat, mikä ei joka paikassa ole mahdollista. Jos muutos haluttaisiin tehdä, pitäisi se muuttaa täysiveriseksi eritasoliittymäksi ja Linnatuulessahan se tarkoittaisi niin suuria muutostöitä, ettei se ole järkevää.

Eikö tiesuunnittelussa voida alun alkaen huomioida se, ettei huoltamoja rakenneta vain moottoritien käyttäjille?

– Tässä törmätään siihen, teemmekö palveluasemilla varustettuja levähdysalueita ollenkaan moottoriteille? Meillä maa on täynnä eritasoliittymiä, joiden yhteydessä on huoltoasema.

Mitä mieltä ajokiellosta on Neste K Linnatuulen kauppias Seppo Lauer?

– Tykkäisin tietysti, että 130-tieltä olisi pääsy meidän parkkialueelle. Sitä ei ole kuitenkaan suunniteltu liittymäksi, joten se ei ole kovin turvallista. 130-tieltä tullaan ensin rekkojen parkkialueelle, jossa on myös raskaan kaluston tankkauspiste. Raskasta kalustoa pyörii siinä paljon. Rekkaparkin jälkeen tullaan suoraan moottoritien rampin päähän, jossa on myös paljon liikennettä.

– En voi sanoa, että poistetaan merkki tekemättä mitään muutoksia liikennejärjestelyihin. 130-tieltä meidän parkkialueelle pitäisi tehdä turvallinen ajoväylä.

– Oikea tapa on jättää auto 130-varren parkkipaikalle ja kävellä jalankulkuväylää asemalle. Toki kävelymatkaa tulee pikkuisen enemmän.

Saatteko tästä useinkin palautetta?

– Juuri vähän aikaa sitten tuli palaute vasta Turenkiin muuttavalta. Pitkässä juoksussa sitä tulee aika vähän, kun paikalliset ovat tämän jo oppineet tietämään. He välittävät tai vähät välittävät siitä (kieltomerkistä).