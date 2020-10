Milloin näit viimeksi nostokurjen keskustassa? – Keskustan kehittyminen olisi meidän kaikkien voitto, mutta nyt ei näytä hyvältä

Lehto Group hylkäsi tällä viikolla Rantatorin rakentamisen. Yhtiön piti rakentaa sinne neljä kerrostaloa.

Syyksi vetäytymiseen yhtiö kertoo heikot rakennusalan markkinanäkymät. Toinen syy on korona, joka on tehnyt bisneksestä hyvin arvaamatonta.

Muutama vuosi sitten Rantatorista järjestettiin tontinluovutuskilpailu. Voiton vei Lehto Group, mutta sopimus kaupungin kanssa on venynyt ja vanunut, kunnes se päätettiin hylätä.

Nyt Rantatori on taas kaupungin käsissä. Mietinnässä on, mitä sille tehdään: haetaanko alueelle yhtä vai useampaa uutta rakentajaa.

Entäs sitten suojeltu linja-autoasema? Mitä sille nyt tapahtuu? Alkuperäisessä suunnitelmassa se olisi ollut osa rakennettavaa kokonaisuutta.

Heti herää ajatus, vetäytyikö Lehto Group Rantatorista, kun P-tori kuopattiin? Siitä ei kuitenkaan ole kysymys, koska parkkipaikat sisältyvät asemakaavassa linja-autoaseman kortteliin muutamaa paikkaa lukuun ottamatta.

Yleinen ilmapiiri sen sijaan saattoi vaikuttaa tässäkin asiassa. Keskustassa ei tapahdu mitään. Yhtäkään nostokurkea ei ole ollut ruutukaava-alueella vuosikausiin. Ykköskortteli on ruususen unessa eikä etene. Piparkakkutalon taakse suunniteltu hotellihanke haudattiin jo aikaa sitten. Verkatehtaan paviljonkikin on nyt korkeintaan kaukaisen tulevaisuuden visioissa.

Syyskuun alussa kiinteistösijoittaja ja ykköskorttelin suurin omistaja Raimo Sarajärvi kävi puhumassa kaupungin johdolle ja päättäjille. Hänen viestinsä oli, että ”älkää tehkö vastakkainasettelua, koska se ei kehitä kaupunkia”.

Sarajärven mukaan kaikki voittavat, kun keskustaa kehitetään ja rakennetaan.

Lauluun on helppo yhtyä. Sen vuoksi onkin varsin hämmästyttävää, kuinka julkisuudessa käytetään usein puheenvuoroja nykyisyyden säilyttämisen puolesta. Yllättävän moni hämeenlinnalainen on sitä mieltä, että näin on hyvä. Se on jotenkin, no tunkkaista. Mikä järki siinä on, jos mikään ei saa koskaan muuttua?

Keskustan vetovoima on jokaisen kaupunkilaisen etu. Se tuo rahaa, asukkaita, sijoittajia, palveluita.

Poikkeusolot pakottavat meidät pohtimaan luovia ratkaisuja tulevaisuudessa selviämiseksi. Se koskee myös kaupungin keskustaa. On liian helppoa heittäytyä koronan taakse piiloon.