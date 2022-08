Minna-Maarit Lahti satsaa uuteen alkuun uusissa tiloissa – Samalla kadulla nyt kolme joogasalia: yrittäjät kommentoivat, mitä mieltä ovat

Joskus asiat vain loksahtelevat.

Tämän koki hämeenlinnalainen Minna-Maarit Lahti, joka avasi juuri uuden joogasalin SensoCenterin yhteyteen Rauhankatu 3:een.

Sali oli ollut jo jonkin aikaa vähäisellä käytöllä.

– Kun näin tämän tilan, valo teki vaikutuksen. Olen oppinut luottamaan synkronismiin. Kun kolme joogaopettajaa ilmoittautui heti mukaan ja asiat menivät juohevasti, sain vahvistusta sille, että tässä on se juttu mitä kannattaa tehdä.

Uuden joogasalin virallisia avajaisia vietettiin 18. elokuuta, päivälleen kolme vuotta edellisen joogasalin avaamisesta.

– Se on ihan sattumaa kyllä. Katsottiin, että se oli ainoa päivä, mikä sopi kaikille ohjaajille.

Lahti on akupunktio- ja äänimaljahoitaja sekä kundaliinijoogaan erikoistunut joogaopettaja.

Hän ehti pitää puoli vuotta joogasalia Koulukadulla kun koronasulut iskivät. Toiminta jatkui pienimuotoisesti, muttei ollut enää kannattavaa. Hoitotila oli salin yhteydessä, joten sitä taas ei voinut käyttää, jos salissa oli toimintaa.

– Saan elantoni akupunktiohoidoista, joogasalia pidän lähinnä ”rakkaudesta lajiin”. Tein akupunktiohoitoja Terveyshuoltamossa. Tykkäsin siitä paikasta, mutta sieltä puuttui sali.

Uudesta paikasta löytyi kaikki tarvittava.

– Tässä on puolet isompi sali sekä erillinen työtila hoidoille, ja niitä voi käyttää yhtä aikaa.

Joogatunnit on suunnattu etenkin työikäisille ja varttuneemmalle väelle. Tunneista löytyy lisätietoa sivustolta luxbonitas.com.

– Tämä on matalan kynnyksen sali ja sopii kaikenkuntoisille. Tänne tullakseen ei tarvitse olla joogannut. Moni eläkeläinen on siinä kunnossa, että voisi ihan hyvin tulla joogan ja venyttelyn tunneille.

Äänimaljoilla Lahti tekee sointukylpyjä eli äänimaljarentoutuksia. Hän myös kouluttaa äänimaljahoitajia ja on maljojen maahantuoja.

Lahti saattaa soittaa maljoja myös akupunktion yhteydessä, laitettuaan ensin asiakkaalle neulat.

– Alkuun ajattelin, että enhän voi niitä yhdistää, mutta kun molemmissa vaikutetaan samaan energiaan, niin nehän tukevat toinen toistaan.

Hyvinvointiin liittyvä ala vetää puoleensa.

– Nautin tästä työstä, saan siitä hyvää oloa. Kaikkein palkitsevimpia ovat ne onnistumisen hetket, kun pystyn auttamaan ihmisiä.

Lahti jäi virkatyöstään vuorotteluvapaan jälkeen palkattomalle virkavapaalle helmikuussa.

– Kävin aiemmin samalla myös päivätyössä, mutta nyt kun toiminta vilkastuu ja itsellä alkaa olla ikää, ei sitä jaksa loputtomiin.

Lahti opiskelee parhaillaan Pirkanmaan Urheiluhierojakoulussa hierojaksi. Vuoden kestävät opinnot alkoivat toukokuussa.

Lisäksi vireillä on yhteistyökuvioita.

– Projektina on, että alkaisimme tehdä toiminnallisen neurotieteen erityisasiantuntijan Marko Siivosen kanssa täällä yhteistyötä. Hänellä on ranskalainen kollega, joka hyödyntää työssään äänimaljoja.

Virkavapaa jatkuu ensi vuoden kesäkuun alkupuolelle. Takaporttina on paluu virkamieshommiin, jos yrittäjyys ei sittenkään kannata.

– Koen, että olen löytänyt oman juttuni. Nyt on vain luotettava, että siivet kantavat.

Onko saleja jo liikaa?

Heli Karttunen

Hämeenlinnassa on tällä hetkellä seitsemän joogasalia, joista peräti kolme samalla kadulla.

Minna-Maarit Lahden avaaman salin lisäksi Rauhankadulla sijaitsevat Anna Kolehmaisen Joogakoulu Kajo sekä Katja Hietasen Hyvän Olon Voimala & Joogakeskus.

Onko joogasaleja jo liikaa? Mahtuuko samalle kadulle kolme salia ja riittääkö kaikille asiakkaita?

– Luulen, että voi lisätä kävijöitä, jos on tarjontaa, Anna Kolehmainen kommentoi.

Hän tuumaa, että vanha tuttu arki ja terve kilpailutilanne ovat vihdoin palaamassa koronasulkujen jälkeen.

– Nyt on tullut hirveästi lisää ilmoittautumisia. Kun kysyntää on, niin on hyvä, että on erilaisia paikkoja, joissa käydä. Vaikuttaa siltä, että kävijöitä riittää.

Katja Hietasen mukaan joogatarjonnan lisääntyminen on aina tervetullutta.

– Asiakkaiden kannalta on hyvä, että on riittävästi tarjontaa ja erilaisia opettajia. Näin löytyy helpommin se oma juttu ja enemmän ihmisiä pääsee tutustumaan joogaan, Hietanen kommentoi sähköpostitse, ja jatkaa:

– Joogan tarjonta Hämeenlinnassa on aika lailla samalla tasolla kuin koronapandemian alussakin. Ennen koronaa asiakkaita riitti hyvin kaikille. Nyt toivotetaan kaikki tutut asiakkaat palaamaan joogasaleille ja uudet aloittamaan joogaharrastusta.

Minna-Maarit Lahti kertoo itsekin miettineensä, onko saleja jo liikaa, muttei näe, että olisi.

– Uskon, että ihmisillä on tarve tämäntyyppisille paikoille. Stressi ja hektisyys eivät ole maailmasta helpottaneet. Tämä on sille vastapainoa, kehon ja mielen huoltoa.