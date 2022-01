Minun kaupunkini: Hämeenlinna on luontoharrastajalle täydellinen paikka – Mauri Lahti kasvoi Lamellitalossa Irwinin naapurina ja päätyi rehtoriksi Kankaantaan kouluun

Kaunis luonto mainitaan usein, kun Hämeenlinnasta puhutaan. Harva on kaupungin vehreitä kolkkia kolunnut niin paljon kuin Mauri Lahti.

Kankaantaan koulun entinen rehtori on innokas luontoharrastaja, joka on muun muassa kirjoittanut sienistä useita kirjoja ja lehtijuttuja, kartoittanut Suomen uhanalaisia sieniä sekä kouluttanut harrastajia.

– Luonnosta kiinnostuneen ihmisen kannalta elämän iso perusta on asua paikassa, jossa on mäkiä, vettä, metsää ja puistoja. Siinä mielessä Hämeenlinna on täydellinen, ja lisäksi täällä on paljon harvinaisia kasveja ja sieniä, Lahti sanoo.

Kukkaloistoa Vanajalla

Ahvenisto on ollut Lahdelle lapsesta saakka luontoretkien ja tutkimisen ykköskohde, mutta myös Aulangonjärvi ympäristöineen on hänelle tuttuakin tutumpi. Vanajan rantareitti on yksi hänen lempialueistaan

– Rantareitti elää ihan omaa elämäänsä, kun kukkivat kasvit vaihtuvat kahden tai kolmen viikon välein. Lajimäärä on todella runsas ja siellä on myös mielenkiintoista idästä kulkeutunutta ratakasvillisuutta.

Sanottavaa riittää

Facebookin Kuvia menneiden vuosikymmenien Hämeenlinnasta -ryhmässä on yli 12 000 jäsentä.

Lahti on yksi sen aktiivisimmista käyttäjistä.

– No minähän olen sellainen aina utelias jokapaikanhöylä, jota kiinnostaa kaikki. Kun on ikänsä täällä asunut ja monissa liemissä keitetty, niin on paljon sanottavaa monesta asiasta, hän kertoo.

Kaurialan poikia

Monet hänen omista valokuvistaan ovat lapsuusvuosilta Kaurialasta. Lahti asui Parolantiellä Lamellitalossa kolmevuotiaasta parikymppiseksi asti.

– Kasvoin kolhoositalossa, jossa kaikki ihmiset pitivät huolta toisistaan. Lapsia oli paljon, ja aina oli joku paikka, mihin mennä. Lamellitalo seisoi siellä alkujaan yksinään, vain peltoja ympärillään. Kun taloja alkoi tulla lisää, rakennustyömaat olivat jännittäviä leikkipaikkoja, Lahti muistelee.

Samassa talossa asui häntä muutamaa vuotta vanhempi Antti Hammarberg, josta myöhemmin tuli koko kansan tuntema Irwin Goodman.

– Antin kotona kokoonnuttiin, siellä pelattiin korttia, monopolia ja koronaa. Hänen äitinsä oli aivan fantastinen persoona ja salli meille lapsille paljon. Salmen Vexi tuli myös aina käymään ja oli vähän katkerakin, kun Antilla oli muita ystäviä.

Keidas kaupungissa

Nuorena Lahti paiski kesätöitä Hopealinjalla ja palokunnassa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Hämeenlinnan lyseosta, kävi kauppaopiston ja ehti työskennellä matkaoppaana sekä tiskijukkana, kunnes tie vei opettajankoulutuslaitokseen.

Valmistuttuaan hän toimi kuusi vuotta opettajana Kittilässä. Lapissa Lahti aloitti työt myös freelancer-toimittajana.

– Siellä metsän keskellä luontoharrastukset elpyivät. 1980-luvun alussa palasin Hämeenlinnaan, ensin Luolajan koululle ja sitten johtajaksi Kankaantaan kouluun.

Koti löytyi Myllymäestä, jossa Lahti nykyisinkin asuu.

– Myllymäki on mahtava paikka, keidas kaupungin keskellä. Täällä on paljon vihreää, omena- ja lehtipuita, kukkia joka paikassa ja vanhoja taloja jäljellä. Kalliolta on mukava katsella muuttuvaa Hämeenlinnaa.

Henki on hyvä

Lahti sanoo olevansa sielultaan pikkukaupunkilainen.

– Tykkään, kun voin kaupungilla moikkailla ja jutustella ihmisten kanssa.

Juttuja hämeenlinnalaisten nurkkakuntaisuudesta tai juroudesta Lahti ei allekirjoita ollenkaan.

– Täkäläiset avautuvat oikein mielellään, jos vastapuolikin on avoin ja rehellinen. Ihmisten kanssa on hyvin helppo löytää yhteistä asiaa.

Kuinka mainostaisit Hämeenlinnaa?

– Jos kodikkuudesta tykkää, niin tänne vaan. Täällä on mahdollisuudet vaikka mihin. Henki on hyvä ja ihmiset ihania.