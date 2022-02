Minun kaupunkini: Mitä filosofi Johannes Ojansuu miettii Hämeenlinnan kulttuurielämästä ja kehityshankkeista?

Lohjalla lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt Johannes Ojansuu muutti Hämeenlinnaan 1980-luvun alussa aloittaessaan opiskelun opettajankoulutuslaitoksessa.

Vaikka opinnot jatkuivat Tampereella, koti säilyi Hämeenlinnassa, jossa hän on asunut yli 40 vuotta.

– Kaupunki on minulle merkittävä asia ja olen opetellut täällä kaupunkilaisuutta, tutustunut sen mahdollisuuksiin ja ongelmiin. Voisi sanoa, että Hämeenlinnan suhteen olen sekä fani että tarkkailija, Ojansuu pohtii.

Viehättäviä piirteitä

Ojansuu tunnustaa toisinaan kaivanneensa isojen kaupunkien suurempia puitteita.

– Kieltämättä olen Hämeenlinnan tiettyä pienuutta joskus harmitellut, mutta nykyään tunnen etupäässä kiitollisuutta. Tämä on ollut hyvän kokoinen paikka lapsille ja minunlaiselleni ihmiselle.

Hämeenlinnassa on yhä paljon pikkukaupunkilaisuuden viehättäviä piirteitä.

– Silloin varhaisessa vaiheessa, kun kävelin kaupungilla, bussikuski heilautti kättään ja moikkasi. Siitä tuli hieno fiilis.

Poliittinen yhteisö

Hämeenlinnan ilmapiiriä Ojansuu pitää hyvänä, vaikka joidenkin mielestä täällä vain valitetaan joka asiasta.

– Hämeenlinnassa on positiivista kaupunkilaishenkeä ja innovatiivisuutta. Päättäjistäkin minulla on enemmän hyvää kuin pahaa sanottavaa. Monet heistä pyrkivät aidosti parantamaan ilmapiiriä ja ymmärtävät tämän kaupungin sielunelämää.

Ojansuu näkee kaupungin poliittisena yhteisönä, paikkana jossa ihmisillä on mahdollisuus osallistua.

– Kaupungin arvo mitataan siinä, kuinka hyvin se mahdollistaa asukkaidensa vaikuttamisen yhteisiin asioihin. Tässä suhteessa Hämeenlinnassa asiat eivät ole huonosti, hän sanoo.

Silmät avoinna

Mitä filosofi sitten miettii muuttuvasta kaupungista, jossa on vireillä monia suuria rakennushankkeita?

– Hämeenlinnalla on juuret, jotka hengittävät kaukaa historiasta. Isotkin hankkeet voivat olla hyviä, jos kehitys tapahtuu kaupungin muistia kunnioittaen, Ojansuu sanoo.

Ojansuun mielestä kehityshankkeissa on oleellista, että asukkaat ovat niissä vahvasti mukana.

– Kaupungin pitäisi antaa kasvaa oman ainutlaatuisuutensa pohjalta, ja meidän tulee olla silmät avoinna siihen, mitä mahdollisuuksia se meille luo. Megahankkeet usein määrittävät jonkin alueen kehitystä niin lopullisesti, että niitä on vaikea nähdä luovuuden näkökulmasta.

Taide aina viimeisenä

Paikallisessa kulttuurielämässä Ojansuu näkee paljon potentiaalia.

– Kaupungin sisällä on paljon omaehtoista toimintaa ja ihmisten käynnistämiä taidepläjäyksiä. Ne ovat vähintäänkin yhtä arvokkaita kuin jonkun areenan rakentaminen.

Kulttuuriarvoista puhutaan paljon, mutta ne jäävät usein taka-alalle, kun niukkuutta jaetaan.

– Taiteita tuetaan sitten, jos jää rahaa. Se tulee aina viimeisenä, niin kuin tv-uutisissakin. Kunnioitan niitä poliitikkoja, jotka ymmärtävät, että kulttuuri on elämän ydintä, eikä mikään päälle tuleva kuorrutus, Ojansuu sanoo.

Mikä sinulle on tärkeintä Hämeenlinnassa?

– Se, että pystyn sanomaan tätä kodikseni, jossa on hyvä olla. Luonto ympärillämme on huikean kaunis ja täällä on mukavia kohtaamisen paikkoja, paljon ystäviä ja hienoja ihmisiä.