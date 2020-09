Mira Heinosen putiikissa sisustustuotteiden kysyntä on kompensoinut hiipunutta vaatekauppaa – "Ihmiset laittavat nyt kotejaan entistä viihtyisämmiksi"

Pässinpää ja Naskali Leather sijaitsevat Lasimäellä päällekkäin eri kerroksissa. Mira Heinonen avasi viime vuoden huhtikuussa Pässinpää-myymälänsä, jossa hän myy muun muassa kukkia, sisustustavaroita ja vaatteita.

Tämä vuosi on sujunut Heinosen mukaan jopa paremmin kuin viime vuosi.

– Hankalaa on ollut se, että en ole voinut hakea myytäväksi vaatteita, kun ei olla päästy matkustamaan, mutta toisaalta sisustustuotteet ovat kompensoineet niiden osuutta. Ihmiset laittavat nyt kotejaan entistä viihtyisämmiksi, hän kertoo.

Kukat pysyvät valikoimassa

Jossain vaiheessa Heinonen mietti, että hän luopuisi kokonaan kukkien myymisestä. Mutta sitten tuli korona ja ihmiset halusivat heti kasvien avulla iloa kotiinsa. Niinpä hän aikoo pitää palvelun kyläläisten saatavilla edelleen.

– Jatkoin kukkakaupan pitämistä, vaikka se on aikaa vievää käsityötä ja teen kuitenkin lähes kaiken yksin, hän sanoo.

Vaatteita Pässinpäästä käy kaupaksi tasaisesti ympäri vuoden. Pellava on aina suosittua, ja syksyllä menevät sen lisäksi erityisesti lämpimät neuleet ja neuletakit. Omalla tilallaan Heinonen tuottaa villalankoja sekä taljoja ja lihoja.

– Tämän kuun lopussa tulevat taas syyslihat. Pässinpäässä on saatavana pakkasesta vakuumissa tuoretta karitsaa, siitä voi tehdä tilauksia, hän kertoo.

Joulukin kolkuttelee jo selvästi Lasimäen myymälöiden ovilla.

– Jouluhylly on ollut kohta kuukauden, ja sieltä ostetaan jo tavaraa, hillitysti mutta kuitenkin. Jouluunhan on enää vajaa sata päivää, Heinonen naurahtaa.

Asiakkaita kauempaakin

Pässinpäässä käy Heinosen mukaan paljon asiakkaita kauempaakin, muun muassa Helsingistä ja Tampereelta.

– Viime kesänä he löysivät minut, ja he tulevat aina takaisin. Moni on sanonut, että on ihanaa, kun olen vielä täällä koronasta huolimatta.