Mistä näitä hämeenlinnalaisia tähtilaulajia oikein tulee? The Voice of Finlandissa nähdään kevään aikana peräti kuusi paikallista tulkitsijaa

The Voice of Finland on täynnä hienoja laulajia Hämeenlinnan seudulta.

Hämeenlinnan seutu on hyvien laulajien luvattu maa. Tähän lopputulokseen voi perustellusti tulla, kun katsoo tämän kevään The Voice of Finland -sarjan esiintyjäkaartia.

Joukossa on peräti kuusi laulajaa, jotka ovat kotoisin Hämeenlinnan seudulta. Heistä kolme on jo selvittänyt tiensä kirkkaasti jatkoon.

Joukon ensimmäisenä, heti kykykilpailun ensimmäisessä jaksossa, kaikkien tuomarien tuolit käänsi viime keväänä Kaurialan lukiosta valmistunut Silja Muttonen.

Taiteilijanimellä Silja Hämeenlinnassakin viime syksynä keikkaillut Muttonen laulaa mielellään poppia mutta myös R & B:ta, jazzia ja rockia. Nuori lauluntekijä on säveltänyt ja sanoittanut jo pitkään. Hänen suunnitelmissaan on kansainvälinen ura musiikkialalla.

– Minulla on tosi paljon biisiaihioita, mutta valmiita kappaleita, joihin olen tyytyväinen, on ehkä levyllinen, Muttonen kertoi viime syksynä Kaupunkiuutisille.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kokenut konkari löysi uuden kipinän

Toisena tuomarit kääntyivät hämeenlinnalaiselle Aleksi Aromaalle, joka esiintyi viime perjantaina kauden kolmannessa jaksossa.

38-vuotias ammattimuusikkoa ja -näyttelijää oli kosittu tv-ohjelmaan jo heti ensimmäiselle kaudelle, mutta vasta nyt tv-töille oli riittävästi aikaa.

– Minulle tuli sellainen olo, että tämä on kerran elämässä -tilaisuus. Mitä minä voin tässä menettääkään? Aromaa totesi pari viikkoa sitten Hämeen Sanomille.

Kunnianhimoisena taiteilijana Aromaa on sitä sorttia, että jos hän lähtee johonkin mukaan, homma tehdään tosissaan. Näin hän suhtautui myös tv-työhön.

– Halusin haastaa ennen kaikkea itseni. Kyse oli myös kokeilunhalusta ja tietynlaisesta uuden etsimisestä. Mitä kaikkea voi aueta, jos astun ihan uudenlaiselle tontille? Aromaa pohdiskelee.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

16-vuotias turenkilainen yllätti vahvalla tulkinnallaan

Viime sunnuntaina tuomarit yllätti janakkalalainen Anniina Henttonen. Vasta 16-vuotias lukiolainen hämmästyi silmin nähden itsekin nähdessään kaikkien neljän tuolin kääntyvän hänen edessään.

Henttonen kertoi helmikuun alussa Janakkalan Sanomille hakeneensa mukaan, koska “halusi tehdä jotain rohkeaa, jopa uhkarohkeaa”.

Kuvauksissa hänen tunteensa kulkivat laidasta laitaan.

– Välillä oli ihanaa ja välillä jännitti ihan hirveästi. Välillä tuntui, ettei mikään ole todellista, turenkilainen kertasi kokemustaan lehdessä.

Itseään intersektionaaliseksi feministiksi kuvaileva Henttonen laulaa mielellään vahvojen naisten kuten Adelen ja Lana Del Reyn tuotantoa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sanni Reilin muistetaan hyvin Hämeenlinnassa

Ääni ratkaisee -osion kahdeksannessa jaksossa kuullaan hämeenlinnalaisten hyvin tuntemaa laulajaa, joka asuu kuitenkin Helsingissä. Hän on 31-vuotias Sanni Reilin, jonka teatterista tutut vanhemmat asuvat edelleen Hämeenlinnan seudulla.

Sanni Reilin muutti Hämeenlinnasta jo 15-vuotiaana aloittaessaan opiskelun Savonlinnan taidelukion ooppera- ja musiikkiteatterilinjalla. Hän on kuitenkin vieraillut useaan otteeseen Hämeenlinnan kaupunginteatterin musikaaleissa sekä esiintynyt muun muassa Linna Jazzeilla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Mitä Simi edellä, sitä Sini perässä?

Yhdeksännessä jaksossa tuomarien selille esiintyy hämeenlinnalainen Sini Anttila, joka tunnetaan Sini & Simi -duosta.

Duon toinen osapuoli Marko Simi koetti onneaan vuoden 2016 The Voice of Finland -kisassa. Hän pääsi Olli Lindholmin joukkueessa knock out -vaiheeseen asti.

Musiikkiharrastuksen yhdistämä pariskunta esittää suomalaisia pop- ja iskelmäbiisejä herkällä folk-otteella. Viime vuonna heiltä julkaistiin myös omaa musiikkia. Päätyönään Anttila toimii Ammattiopisto Tavastian nuoriso-ohjaajana.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Iskelmämestari asuu nykyisin Hämeenlinnassa

Kymmenennessä jaksossa esiintyy vielä 42-vuotias, Hämeenlinnaan muuttanut Jari Selander, jolla on historiaa myös muista kykykilpailuista.

Hän lauloi itsensä neljä vuotta sitten Iskelmämestariksi Kiuruveden Iskelmäviikolla. Hän on päässyt kahdeksan parhaan joukkoon myös Tangomarkkinoilla. Esikuvanaan Selander pitää Kari Tapiota.

– Hänen lavakarismansa oli vailla vertaa, Selander kertoi muutama vuosi sitten Vantaan Sanomille.