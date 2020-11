Kysyimme kaupunkilaisilta, mitä vikaa on tämän vuoden joulukuusessa? – Ainakin uusi parkkipaikka on "parempi kuin koskaan"

Torin joulukuusi herättää joka vuosi keskustelua. Tänä vuonna kuusi on peräisin yksityiseltä pihalta Ruununmyllyltä.

Kaupunki pystytti kuusen viime tiistaina ja perjantaina se sai valot.

Kysyimme kaupunkilaisilta, millainen tämänvuotinen kuusi heidän mielestään on.

”Lapsikin tykkää”

Hämeenlinnalaiset Ulla Helminen, Jenni Salmi ja Joel Salmi tutkailivat kuusta perjantaina ohi kulkiessaan.

– Ei se sen kummempi ole kuin aikaisemmatkaan, mutta hyvältähän tämä näyttää. Minä ainakin tykkään tästä kuusesta, Ulla Helminen sanoo.

– Kyllä minäkin tästä tykkään, ihan hyvä kuusi. Hyvä, että se pysyi pystyssä torstain myrskyssä, Jenni Salmi jatkaa.

Joel Salmi löytää kuusen alaoksien alta heti lapsen mentävän reitin ja piilopaikan.

– Lapsikin tykkää. Selvästi siellä näyttäisi peikkoja olevan, Ulla Helminen tuumaa.

Parkkijärjestelyt saavat kiitosta

Torin laidalla sijaitsevan Kellokeskus Laineen Raimo Laine kertoo nähneensä vuosien varrella ”aika monta” torin joulukuusta.

Viime torstain navakka tuuli herätti huolen, pysyykö kuusi pystyssä.

– Pääasia on, että kuusi on pystytetty tarpeeksi tukevasti. Lähtökohtaisesti on tosi hienoa, että torilla on kuusi. Koristelusta voidaan olla montaa mieltä. Tämä näyttäisi olevan aika suorassa ja se on myös tarpeeksi tuuhea, hän sanoo.

Laine ylistää torin parkkijärjestelyjä.

– Täytyy antaa kiitosta, että tänä vuonna parkkipaikka on järjestetty paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Parkkipaikka on siististi rakennettu ja niin hyvin merkitty, että ihmiset myös uskaltavat ajaa siihen, hän kehuu.

Kokoa ja leveyttä riittää

Keskustassa asuvan Jaana-Elina Sairasen mielestä torin kuusi on hyvä.

– Se on tosi nätti sekä tuuhea ja siinä on hyvät valot.

Samaa mieltä on Kuurilasta Hämeenlinnan tosille pistäytynyt Olli Smeds.

– Siinä on myös kokoa ja leveyttä. Vähän se on ehkä vinossa, kun tuuli on sitä eilen ravistellut. Kyllähän joulukuusi on kiva, se on pitkä perinne myös monessa muussa kaupungissa.