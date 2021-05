Mitäs mieltä sä oot? Koronarajoituksia kiristetään jälleen

Jaakko Toivonen

Linnanniemi

– Täytyy sanoa, että eivät nämä koronarajoitukset ole pahemmin minun elämääni haitanneet, joten eivät nämä uusimmatkaan. Ensimmäinen rokotuskin on jo saatu.

Ilari Hakamäki

Riihimäki

– Oikeasti on hyvä, että rajoituksia kiristetään niin kauan kuin meillä on ongelmia koronan kanssa. Kurjaa on se, että tämä tilanne vaikuttaa monien toimeentuloon.

Pinja Hongisto

Käikäälä

– Mun mielestä on tyhmää löysäillä ja kiristää rajoituksia. Parempi olisi pitää yksi selkeä linja ja pysyä siinä. Nyt rajoitetaan taas sairaalassa vierailuja. Monille vierailut ovat tosi tärkeitä, kun muuten on niin yksin.