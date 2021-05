Mitäs mieltä sä oot? Mikä on tämän kesän ehdoton toriherkku?

Netta Matilainen

Cafe Linna

– Meillä on makeassa kaapissa vaihtelevasti pullaa, piirakkaa ja viinereitä. Sitten teemme itse toasteja. On lady- ja äijäversiot. Ladyssa on kanaa, aurajuustoa, ananasta ja paholaisenhilloa. Äijäversiosta löytyy lihapullia, jalapenoa, paholaisenhilloa ja majoneesia.

Birenda Adhikari

Aurinkogrilli

– Meidän omatekoiset munkit ovat se juttu, mutta myös pullat. Kaikki tehdään muutenkin itse bebeleivoksista lähtien. Paistamme tässä myös lettuja ja kesäkuussa meille tulee salaatteja ja keittoja.

Henri Purhonen

Kahvijussi

– Itsetehty munkkirinkilä. Se on ehdottomasti myydyin ja niitä on mennyt ihan älyttömän paljon. Teemme joka päivä tuoreet munkit.

Teemu Laitinen

Kivikylän myyntiauto

– Ehdoton kesäherkku on Kivikylän uutuustuote Tuhti juustojalapeno -makkara. Veikkaan, että tämä tuote voittaa kesällä makkarakisoja. Vaikka makkarassa on jalapenoa, ei liekki lennä suusta, mutta tulisuutta on juuri sopivasti.

Minea Ahlgren

jäätelömyyjä

– Suosituimpia ovat olleet vegaaniset kaurajäätelöt. Lapset tykkäävät tämän kesän uutuudesta tuttifrutista, se on kuin karkkia söisi. Vanhanajan maut ovat myös myytyjä jäätelöitä.

Sami Heikkilä

Heikkilän puutarha

– Toriltahan saa vaikka mitä herkkuja, mutta asiakkaat ovat niitä kaikista parhaita herkkuja. Tähän aikaan menee paljon orvokkeja, mutta nyt alkaa myös muiden kesäkukkien myynti.