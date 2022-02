Mielipide: Miten käy meidän työpaikkojemme, jos palveluja ulkoistetaan Janakkalassa?

Janakkalan ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnasta on tehty vuonna 2019 tulevaisuussuunnitelma. Tekninen lautakunta on päättänyt esittää mainittujen palvelujen ulkoistamista.

Tieto mahdollisesta ulkoistamisesta on suurimmalle osalle työntekijöistä kauhea järkytys ja epävarmuus tekijä siitä, miten meidän työpaikkojemme käy?

Työntekijöiden turvallinen työnantaja katoaa, samoin saavutetuissa eduissa tapahtuu suuria muutoksia. Mahdollisesti myös työntekijöiden elintaso heikentyy palkkojen pienentyessä.

Asioiden hoito palveluntuottajan ja asiakkaiden välillä on helpompaa, jos olisimme saman työnantajan palveluksessa.

Kaikesta laskutetaan

Kiinteät hinnat tulevat muuttumaan ulkopuolisen toimijan kanssa, kaikesta laskutetaan, mikään ei ole jatkossa edullista. Esimerkkinä Hämeenlinna ja Vantaa maksoivat ylimääräistä ylläpitosiivouskulua yli 430 000 euroa.

Toivomme myös, että päättäjät tutustuisivat, miten tämä kaavailtu muutos on vaikuttanut palveluun esimerkiksi Turussa, Lahdessa ja Oulussa, kun ateria- ja puhtauspalveluita on ulkoistettu ja muun muassa työehdoista on taisteltu.

Janakkalan ateria- ja puhtauspalveluissa on kuitenkin jo tehty laiteinvestointeja palvelukeittiöille, jotta voidaan tuottaa palvelut edelleen omana ja käyttäen jatkossa esivalmisteltuja tuotteita.

Esimerkiksi näiden muutoksien myötä kuljetuskustannuksissa säästetään.

Huonoja tuloksia

Puhtauspalveluiden ulkoistamista on Janakkalassa kokeiltu vuosien varrella niin Tervakosken kuin Turengin yhteiskouluilla ja Porttilantien päiväkodilla huonoin tuloksin. Asiakkaat eivät olleet tyytyväisiä, joten palattiin jälleen hyvään ja toimivaan omaan puhtaanapitoon.

Pöyristyttävää oli kuulla ulkoistamisesta Kanta-Hämeen alueuutisista, olisimme toivoneet kuulevamme asiasta avoimesti suoraan teknisen johtajan kertomana.

Suurimmalla osalla puolueista kanta on ulkoistaa palvelut. Toivomme, kuitenkin että päättäjät keskittyvät asiaan järjellä, ettemme hyppää junaan, jossa ei ole pakkia.

Hyvän olon Janakkalassa, joksi kunta itseään kutsuu, teemme me ”perusduunarit kenttätöitä” suurella sydämellä kuin omaamme.

Työllistävää vaikutusta

Haluamme vielä tuoda teidän päättäjien tietoon pari tärkeää kysymystä:

Onko Janakkalan kunnassa tehty selvitystä In-house-yhtiöstä, joka voisi valmistaa tuotteita ulkopuolisille? Tuuvinki voisi toimia In-house-yhtiössä, jolla olisi työllistävä vaikutus kuntaan.

Tuuvingin tuotantona turvataan kaikille myös turvallinen erityisruokavalio, kuten tähänkin asti.

Jos päätös ulkoistamisesta toteutuu, sote- ja laitospalveluiden henkilökunnan siirtyessä hyvinvointialueelle vähenevät työntekijät Janakkalan kunnan palveluksesta huomattavasti. Miten tämä muutos vaikuttaa ylimmän johdon työaikaan ja palkkaan?

Janakkalan kunnalliset JHL 237: puolesta:

Niina Saarenmaa

puheenjohtaja

Sinikka Elo

pääluottamusmies