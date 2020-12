Miten tuuloslaisesta luomumetsäkuusesta tuli Coca-Colan koronavuoden symboli?

Tuuloslaisen Teemu Saarisen metsäkuusi pääsi harvinaiseen paikkaan. Se seisoo nyt ylväänä Helsingin Rautatientorilla.

Miltä nyt tuntuu, Teemu Saarinen?

– Upealtahan se tuntuu, että oman palstan kuusi on nyt paraatipaikalla.

Oliko vaikea valita yksilöä?

– Ei. Noin hyviä luonnonkuusia ei ollut kuin tämä yksi. Se oli vielä niin hyvässä paikassa, että se saatiin suhteellisen helposti kuorma-auton kyytiin.

Onko kuusi täysin luomu eli sitä ei ole missään vaiheessa leikelty?

– Kyllä on. Se on harvinaista, että se on luonnostaan noin tuuhea ja tasainen.

Miten ihmeessä juuri tämä tuuloslainen valioyksilö päätyi Coca-Cola -kuuseksi?

– Yrityksemme Kuusisaariset on tehnyt jo vuosia yhteistyötä metsäylioppilaiden kanssa ja sitä kautta sitten tuli ilmi, että Coca Cola etsii kuusta Rautatientorille. Tämä kuusi löytyi omalta metsäpalstaltani.

Miten kuusi kuljetettiin Helsinkiin?

– Se vietiin metsästä ensi peräkärryllä isomman tien varteen ja siitä se siirrettiin kuorma-auton kyytiin.

Kuinka monta pienempää kuusta Kuusisaarisilta lähti tänä vuonna maailmalle?

– Useita tuhansia.

Mutta mitä kuuselle tapahtuu joulunpyhien jälkeen?

– Joulunpyhien jälkeen Coca-Colan jättikuusi viedään kokonaisena Viikin koetilan mailla olevaan energiapuukasaan. Sieltä puu kuljetetaan poltettavaksi eli hyödynnetään lämpöenergiana.

Coca-Cola on perinteisesti järjestänyt joulun alla joulurekkakiertueen, mutta koronan vuoksi rekka on parkissa. Yhtiö halusi kuitenkin tuoda suomalaisille jouluiloa myös poikkeusjouluna. Tänä vuonna rekka onkin joulukuusi paraatipaikalla Helsingissä.