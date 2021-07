Luonnosta: Miksi vihreä ruokasammakko on päätynyt samaan kastiin minkin ja kurtturuusun kanssa?

Kaunis kesäpäivä Ruissalossa, lammen suunnasta kuuluu raastavaa meteliä. Lampi onkin täynnä Bart Simpsonin näköisiä vihreitä sammakoita, osalla mölypussit pullollaan, osa sijoittuneina päällekkäin! Näkyvissä on verraton ja mieltä ylentävä eksoottinen luontokokemus.

Verrattomuus alkaa varista kun tarkistan netistä sammakon lajimäärityksen. Kyseessä on ruokasammakko, joka ei ole edes virallinen laji vaan mölysammakon ja pikkuvihersammakon risteymä. Otus on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, eli se on päätynyt samaan kastiin minkin ja kurtturuusun kanssa. Sammakko on kulkeutunut lounaiseen Suomeen joko laivojen mukana tai joku ilkimys on istuttanut sitä lammikoihin.

Entä mikä on haitallisuuden peruste? No, sen möly on niin kovaäänistä, ettei kotimaisten sammakoiden vaimea kurnutus kuulu ja lisääntyminen vaarantuu. Entäpä suomenkielinen nimi? Niin kuin oli pääteltävissä, rehevistä reisistä saadaan herkkuja eurooppalaiseen makuun.

Kirjoittaja tarkkailee lintuja ja muuta luontoa, joskus pilke silmäkulmassa.