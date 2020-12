Monet koulut ja päiväkodit miettivät omien joulujuhliensa sisältöä – Tutustuminen suomalaisiin perinteisiin on tärkeää kaikille lapsille

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietettiin marraskuun lopulla myös täällä Hämeenlinnassa. On hienoa, että Hämeenlinna on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ja haluaa tehdä työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin eteen. Siinä meillä riittää edelleen tehtävää.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsesta ja lapsen edun on määrättävä heidän toimintaansa. Yhteiskunnan on kunnioitettava ja tuettava vanhempien kasvatusvastuuta ja -velvollisuutta.

Mikään kasvatus tai opetus ei ole arvovapaata. Kristillinen etiikka tarjoaa kestävän ja turvallisen arvoperustan kasvatustyölle. Perustuslaissa taataan oikeus vakaumuksen ilmaisuun ja positiiviseen uskonnonvapauteen. Nämä oikeudet kuuluvat lapselle myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Tutustuminen suomalaisiin perinteisiin ja kristilliseen kulttuuriin on tärkeää kaikille lapsille, myös maahanmuuttajataustaisille ja muutoin eri kulttuuritaustan omaaville lapsille.

Erityisesti näin joulun alla monet koulut ja päiväkodit miettivät omien joulujuhliensa sisältöä ja ohjelmaa. On valitettavaa, että Hämeenlinnassa useat koulut ja päiväkodit ovat viime vuosina päätyneet jättämään kaiken perinteisen kristillisen sisällön pois joulujuhlistaan, vaikka lapset ja kodit olisivat toivoneet toisin. Opetushallitus ei tällaista karsimista edellytä. Toivottavasti tänä jouluna järjestettävissä koulujen ja päiväkotien pienimuotoisissa juhlissa toteutuu monen pikkuoppilaan suuri toive saada esiintyä joulukuvaelman enkelinä tai Mariana.

Toimiessani vuosia opettajana Thaimaan suomalaisella koululla sain tilaisuuden osallistua joulunajan tilaisuuksiin pienissä kristillisissä seurakunnissa. Jouluna kirkot täyttyivät ääriään myöten paikallisista ihmisistä, jotka halusivat uteliaina tietää, miksi kristityt viettävät joulua. Moni kun oli tavarataloissa kierreltyään arvellut, että joulun täytyy olla kristittyjen jumalan, Santa Clausin, syntymäpäivä. Toivottavasti kristillisten juuriemme tuntemus ei tulevaisuudessa ole Suomessa samalla tasolla.

Kunnioitetaan sitä kotien hiljaista enemmistöä, joka mielellään toivoisi myös kauniita perinteisiä ohjelmia ja lauluja mukaan koulujen ja päiväkotien joulujuhlaan. Lapsemme ovat sen ansainneet.

Valoisaa joulun odotusta!