Moni galleria on mukana Taiteiden yössä, mutta keskustan baarien osallistuminen epävarmaa – Mukaan on ilmoittautunut vasta yksi

Taiteiden yö on tänä vuonna tavanomaista pienimuotoisempi, mutta tapahtumia on sekä keskustan että Verkatehtaan alueella.

Hämeenlinnan Taiteiden yö järjestetään perjantaina 27. elokuuta.

– Mukana on aika paljon samoja toimijoita kuin ennenkin, mutta koronasta johtuen mittakaava on hieman pienempi kuin yleensä, kertoo Taiteiden yön koordinaattori Kasimir Sarre Hämeenlinnan kaupungilta.

Avointa hakua Taiteiden yöhön 2021 ei järjestetty, jotta tapahtuman koko pysyisi maltillisena koronan leviämisvaiheen vuoksi.

– Keskustan alueen baareista vielä viime viikolla moni oli epävarma, lähteekö mukaan.

Maanantaihin mennessä Taiteiden yöhön oli ilmoittaututunut Juliuksen Olohuone.

Kaupunki koordinoi tapahtumaa, mutta järjestäjät vastaavat itse ohjelmansa koronaturvallisuudesta.

– Moni tapahtumajärjestäjä on kysynyt, että järjestetäänkö tätä koronasta johtuen ollenkaan. Nyt kun tapahtumiin on 50 ihmisen henkilörajoitukset, voi olla, että osa on jättäytynyt pois sen takia.

Gallerioissa tapahtuu

Tällä kertaa mukana on paljon taidegallerioita. Niissä viritellään myös pienimuotoisia tapahtumia.

Galleria Paperihuoneessa tarottulkitsija Mama Maddalena ennustaa tulevaisuutta pientä maksua vastaan.

Käsityötalo Willa Vaski juhlistaa 3-vuotismerkkivuottaan muun muassa musiikilla. Talon pihapiirissä helsinkiläiskokoonpano Kaikuluotain soittaa akustista sielunmusiikkia kello 18–21.

Rokotuskeskukseksi muutettu Verkatehdas ei tänä vuonna osallistu Taiteiden yöhön, mutta muutoin Verkatehtaan luona on perjantaina monenlaista ohjelmaa.

Verkatehtaan alueelta muun muassa Galleria Kone on mukana tapahtumassa kello 11–20.

– Siellä on hieno Arto Kettusen näyttely Elina, jota kannattaa mennä katsomaan.

Vanhaa tuttua sekä ihan uutta

Tavanomaista pienemmästä tarjonnasta huolimatta luvassa myös jotain uutta.

– Uusi Musiikkiteatteri Spektri pitää avajaiset Taiteiden yönä. Kello 16 lähtien Suomenkasarmi 8:ssa voi käydä tutustumassa tiloihin sekä yrittäjiin ja luvassa on myös pieniä musiikkiteatteriesityksiä.

Myös vanhaa ja tuttua on luvassa.

– Hämeen linna ja Vankila avoinna kello 10–20 ja niihin on vapaa pääsy koko päivän ajan. Ne ovat sellaisia kohteita, jotka kiinnostavat monia.

Taiteiden yön ohjelmaan voi tutustua nettisivuilla hmltaiteidenyo.fi.

– Sivut päivittyvät sitä mukaa kuin järjestäjät tapahtumia ilmoittavat, joten nettisivuja kannattaa seurata tapahtumapäivään asti.