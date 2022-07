Moni Hämeenlinnassa kiistelty ja kuopattu hanke on toteutettu Joensuussa ­– Miten se onnistui susirajalla, muttei täällä?

Joensuu on kaukana kaikkialta muualta paitsi Venäjän rajalta ja kaupungin työttömyysastekin on selvästi Hämeenlinnaa korkeampi. Silti susirajalla on toteutettu monia kehittämishankkeita, ihmettelee Kaupunkiuutisten päätoimittaja Riikka Happonen.