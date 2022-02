Moonika Ilménin ääni on kuin suoraan 1960-luvulta – Uudella levyllä on rautalankamusiikin kovia kotimaisia nimiä

Lapsesta saakka laulaneen ja esiintyneen Moonika Ilménin musiikilliset juuret ovat vanhassa suomalaisessa tanssimusiikissa.

Ystävänpäivänä ilmestyneellä Fata Morgana -albumiltakaan ei nostalgiaa puutu, mutta tällä kertaa kappaleet on sovitettu rautalankahenkeen.

Laulajattaren äänessä ja tulkinnassa on hätkähdyttävää samankaltaisuutta legendaariseen suomalaistähtiin Laila Kinnusesta Brita Koivuseen ja Pirkko Mannolaan.

– En ainakaan tietoisesti pyri siihen, mutta olen lapsesta saakka rakastanut 1950- ja 1960-luvun kotimaisia klassikkoja, joten niistä on varmasti jotain tarttunut laulutapaani, Ilmén pohtii.

Paikallinen Ritarituotanto julkaisi Ilménin ensimmäisen pitkäsoiton Rakkauden katu vuonna 2015. Uuden levyn materiaalia on kypsytelty rauhassa.

– Tässä välissä on tehty paljon singlejä, kerätty materiaalia ja äänitetty studiossa muutama biisi kerrallaan. Nyt oli otollinen hetki albumin julkaisulle.

Parasta A-ryhmää

Fata Morganan taustajoukoissa on kovia kotimaisia nimiä. Levyllä musisoivat Topi Sorsakosken Kulkukoirien Jyrki Telilä, Jouni Saario ja Jari Luostari. Saario on tuttu myös Marko Haaviston Poutahaukoista ja Luostari Yölinnusta.

Oman kortensa kekoon kantoivat myös Ilari Haavisto In the Mood -yhtyeestä, Kari Talaslahti Twisters-bändistä sekä Juha Maunu ja Juho Kulmala Varjokuvasta. Lisämausteensa soundimaailmaan antoi Riku Niemi vibrafonillaan.

– Oli hienoa saada taustalla ammattilaiset, jotka ovat parhaita, mitä kuvitella saattaa. Tuottajamieheni Risto Virran mukaan muusikoita ei paljon tarvinnut anella, vaan he lähtivät mielellään mukaan. Äänitykset tehtiin pitkälti livenä ja niiden hyvän fiiliksen kuulee levyllä, Ilmén sanoo.

Vexi Salmen luvalla

Yksi Ilménin arvostamista menneisyyden tähdistä on Eila Pellinen, jonka ohjelmistosta levyllä on kaksi kappaletta, Yön tähtien alla ja Sitä rakkaus on.

– Eila Pellinen on jostain syystä jäänyt monien muiden aikalaistensa varjoon. Hänellä oli upea ääni, hienoja lauluja ja hyviä sovituksia.

Oman kunnianosoituksensa saa myös Irwin Goodman, jonka tuotannosta on poimittu kappale Kulta ei syytä huoleen vuodelta 1971.

– Risto sitä kuunteli ja jokin siinä kolahti. Hän sai Vexi Salmelta luvan muuttaa sanoitusta paremmin naisen suuhun sopivaksi. Nyt tarina sijoittuu ravintolamaailmaan, jossa minullakin on omaa taustaa.

Koronan hellittäessä laulaja alkaa taas nousta esiintymislavoille, joissa usein on kumppanina kitaristi Pasi Niemi.

– Nyt on ehdottoman kova hinku keikoille, Ilmén huokaisee.

Fata Morgana -levy voi tilata osoitteesta www.moonikailmen.fi ja se on kuunneltavissa myös Spotifysta.