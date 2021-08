Elokuvissa: Colin Firth tähdittää tarinaa varhaisesta muistisairaudesta ja luopumisen sydäntäsärkevästä tuskasta

Sam ja Tusker ajavat asuntoautolla kohti Englannin pohjoisosia. He sanailevat lempeästi ja pian selviää, että he ovat pariskunta. Lisäksi selviää, että Tuskerilla (Stanley Tucci) on paheneva muistisairaus. Sam (Colin Firth) yrittää tukea, samalla hän kieltää tilanteen. Terävä-älyinen Tusker puolestaan pelkää tulevaa.

Muistisairaus on teemana tullut tv-sarjoihin, elokuviin ja kirjallisuuteen. Supernovan kautta katsoja oppii paljon. Matkalla pariskunta kohtaa vanhoja ystäviä, palaa tärkeisiin maisemiin ja koko ajan väreilee luopumisen sydäntäsärkevyys. Jo nimi Supernova viittaa hienosti tähtitaivaaseen, se on monella tasolla läsnä.

Rauhallisessa ja hiukan ponnettomassa elokuvassa asuntoauto saapuu Skotlannin postikorttimaisiin maisemiin. Jännitettä tuovat matkan tarkoitus, Tuskerin tilanne ja hänen salainen suunnitelmansa. Colin Firth ja Stanley Tucci ovat äärimmäisen luontevia, mutta juoni on turhan tasainen. Kurkistus miesten menneisyyteen olisi tuonut tasoja.