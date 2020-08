Multigolfin SM-kisat Parolassa ja Lepaalla – Matalan kynnyksen laji sopii kaiken ikäisille

Hattula tekee historiaa, kun Parolan ja Lepaan kentillä pelataan syyskuun toisena viikonloppuna multigolfin ensimmäiset SM-kisat.

– Maassamme on kymmenisen multigolfkenttää, ja kolme niistä on Hattulassa. On luonnollista, että ensimmäiset mestaruuskisatkin pidetään meillä, kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Jari Salmela kertoo.

Kaikille avoin

Multigolfiin kuuluu kolme lajia: puistogolf, futisgolf ja frisbeegolf. SM-kilpailussa on kolme sarjaa: miehet ja naiset sekä alle 15-vuotiaat tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kuka vaan voi ilmoittautua mukaan kisailemaan, ja välineet saa lainaksi järjestäjiltä. Parolan kirjastosta niitä voi myös lainata – ainoana kirjastona Suomessa.

– Kisoihin pystymme ottamaan mukaan 120 osanottajaa. Nopeasti kannattaa kiinnostuneiden ilmoittautua. Olemme luoneet sääntöjä ja miettineet jo vähän tulevaisuuttakin, Atte Peltola liikuntatoimistosta kertoo.

Samalla viivalla

Kisojen karsinta käydään lauantaina Parolan Pallokentällä ja finaali sunnuntaina Lepaalla. Lepaan rata on hieman vaikeampi kuin Parolan rata, mutta kumpikaan ei vaadi kovaa kuntoa.

– Suoritukset eivät ole kovin fyysisiä, ja tapaturmariski on pieni. Varsinkin puistogolf on melko tuntematon laji, joten aika samalta viivalta kaikki lähtevät, hyvinvointikoordinaattori Tristan Fay arvioi.

Multigolf soveltuu sekä joukkue- että yksilökilpailuihin. Hattulassa harrastus on saanut jo kaikenikäisten suosiota, sillä ratoja ovat kiertäneet muun muassa eläkeläisryhmät ja koululaiset liikuntatunnillaan. Monet iäkkäämmät harrastavat lajia omien lastenlastensa kanssa.

Muutakin ohjelmaa

SM-kisoista loihditaan liikunnallinen tapahtuma, jossa yleisökin pääsee osallistumaan, sillä Pallokentällä on tarjolla erilaista oheisohjelmaa. Katsojia mahtuu ympäri pallokenttää, ja aidan takana pystyy turvallisesti seuraamaan kisoja.

– Toivomme ja uskomme, että saamme porukkaa liikkeelle. Yhteistyökumppaneita meillä on paljon. Urheiluseuroista järjestelyihin ottavat osaa Parolan Visa ja Hämeenlinnan Discaajat, ja Lepaalla mukana ovat alueen toimijat, kuten Lepaa Golf, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti, Salmela kertoo.

Hattula markkinoi SM-kilpailuja laajasti varsinkin Etelä-Suomeen. Myös yrityskumppanina oleva Parolan radan laitteiden valmistaja on vahvasti kisajännityksessä mukana.

Multigolfin SM-kisat la 12.9. klo 9 Parolan Pallokentän radalla ja su 13.9. klo 10 Lepaalla. Ilmoittautuminen osoitteeseen www.multigolfsm.fi 9.9. mennessä.