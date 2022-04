Munapiiloja, nahkarusetteja ja parturipalveluja – Jyri Naskali odottaa pääsiäistä Lasimäellä

Lasimäelle odotetaan tänä vuonna 120 000 kävijää, mikä olisi 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Edellisvuonna kävijöitä oli 100 000, joten suunta on ollut nouseva.

Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Jyri Naskali sanoo tavoitetta kovaksi, sillä ulkomaalaiset vierailijat, etenkin aasialaiset, ovat yhä puuttuneet joukosta.

– Alkuvuosi on ollut hiljainen, ja koronan takia se on vielä korostunut. Toiveena olisikin, että kesäkausi jatkuisi entistä pidempään. Viime vuonna saatiin jo vilkastumaan toukokuun puolella, ja syyskuukin oli hyvä. Kävijämäärä ei silloin hiljentynytkään kuin veitsellä leikaten koulun alkamiseen, hän kertoo.

Tilaustöinä koteloita Ukrainan väreissä

Pääsiäinen on lasimäen ensimmäinen kunnon avaus kesäkauteen. Kauppiaat linjasivat, että tänä vuonna ei järjestetä varsinaista tapahtumaa, vaan kukin liike ideoi omia juttujaan.

– Itse ajattelin piilottaa munia tavaroiden sekaan etsittäväksi. Yleensä olen paikalla viikonloppuisin kello 12–15, mutta nyt voin pitää ovia avoinna pidempään tilanteen mukaan, hän suunnittelee.

Naskali tekee ja myy nahkaisia rusetteja ja vöitä sekä muita tuotteita. Uusimpia tilaustöitä ovat olleet Ukrainalle sympatiaa osoittavat pienet kelta-siniset kotelot. Lisäksi hän tarjoaa asiakkailleen parturin palveluita.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Miesluola ja flipperi?

Omaa alakerroksessa sijaitsevaa pajamyymäläänsä Naskali haluaisi kehittää siihen suuntaan, että kaiken ikäiset voisivat viihtyä ja viettää siellä aikaa pidempäänkin. Hän on huomannut, että puolisot ja lapset usein pyörivät pihamaalla sillä aikaa, kun naiset kiertävät ostoksilla.

– Miehille ei ole paljon tarjontaa, ja haluaisinkin tehdä man cave -tyyppisen tilan istuimineen. Haaveena olisi saada nurkkaan flipperi vähän old school -meiningillä. Lapsetkin voisivat siitä tykätä. Toki tila on aika pieni, mutta sitä voisi järjestellä entistä tehokkaammin, hän tuumaa.

Mini-Fiskars unelmissa

Iittalassa odotellaan kevättä ja kesää positiivisella mielellä. Kauppiailla on vahva usko, että väkeä tulee runsaasti.

– Iloinen asia on ollut myös se, että nuoria ja lapsiperheitä on alkanut käydä entistä enemmän. Hyvä uutinen on sekin, että lasitehtaan parvi aukaistaan taas yleisölle. Sinne voi mennä seuraamaan lasinpuhallusta, mikä näyttää aivan hypnoottisen vaikuttavalta, Naskali innostaa poikkeamaan tehtaalla.

Lasimäkeä kauppiasyhdistyksellä on halu kehittää edelleen niin, että perheet viihtyisivät siellä pitkään ja myös lapsille olisi tekemistä.

– Olisi hienoa saada alueesta jos ei nyt ihan mini-Fiskars niin lähelle sellaista. Elämyksellinen paikka, jossa olisi paljon nähtävää ja koettavaa sekä tunnelmaa. Unelmanamme on, että saisimme ulkona olevasta tapahtuma-aukiosta aktiivisen ja sinne lisäksi lavan, jolla voisi pitää erilaisia esityksiä. Potentiaalia olisi vaikka mihin, Naskali sanoo.