Muuttuuko ystävyys vanhetessa? – Ei tietenkään, mutta kaverin jatkuva oopperahoilotus voi kiristää hermoja

Hämeenlinnalaiset bestikset kokoontuvat vuoron perään toistensa luo leikkimään. Tällä kertaa pohdittiin, mitä on ystävyys.

Hillitöntä hihitystä ja vilkasta puheensorinaa.

Tässä porukassa ei kännyköitä tuijotella vaan keskitytään leikkeihin.

Myllymäen koulun kakkosluokkalaiset Elsa Timonen, Stella Kangas, Emma Lehtola, Frida Lamberg, Nelli Numminen, Emma Pennanen ja Elle Karvonen on toisella luokalla löytäneet toisensa. Toki tytöt ovat olleet aiemminkin kavereita, mutta nyt seitsikosta on muodostunut kopla.

Tytöt kokoontuvat koulupäivien jälkeen vuoroin toistensa luo leikkimään.

Porukkaan mahtuu monenlaista persoonaa. Yksi on suorapuheisempi kuin toinen, yksi kantaa kaikista huolta ja yksi pitää huolen siitä, että kaikilla on hauskaa. Tärkeää on, että jokainen saa olla oma itsensä.

”Ystävyys on sitä, ettei riidellä hirveästi”

Ystävänpäivän kynnyksellä toverukset miettivät, mitä on ystävyys.

– Sellaista, ettei kiusaa, Nelli Numminen sanoo.

Emma Pennasen mielestä ystävyys on jakamista, kun taas Elle Karvonen pohtii, että se on yhdessä oloa.

Elsa Timonen miettii, että ystävyydessä ei riidellä hirveästi.

– Mutta juurihan meille tuli riitaa, joku huikkaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Riidat voidaan kuitenkin sopia ja tytöt tietävät siihenkin keinot.

– Halimalla, tekemällä kompromisseja ja puhumalla.

Elle Karvonen tietää, että jos omat keinot eivät riitä, aina voi jutella ja kysyä aikuisilta apua.

– Olisi hyvä, ettei kenellekään jää paha mieli.

”Ystävä osaa pitää salaisuuden”

Jatketaan siitä, mitä se ystävyys oikein on?

– Sitä, että osaa pitää salaisuuden, Stella Kangas pohtii.

Emma Pennanen kuitenkin huomauttaa, että kaikilta salaisuuksien pitäminen ei onnistu. Tytöt ovat nimittäin ovat kertoneet ihastuksistaan, ja huudelleet niitä koulussa kaikkien kuullen. Muut tytöt muistuttavat, etteivät ihastukset olleet mitään salaisuuksia.

Emma Lehtola kiteyttääkin, että hyvässä ystävyydessä pystytään puhumaan kaikesta.

– Ja ystävät pitävät hauskaa, Frida Lamberg sanoo.

”Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystävä”

Joskus ystävätkin osaavat olla ärsyttäviä.

Seitsikon mielestä sellaisissa tilanteissa pitää sanoa nätisti, että voitko lopettaa ärsyttävän tavan. Esimerkiksi viime aikoina vuoroin on riehaannuttu laulamaan oopperaa ja se voi välillä vähän kiristää hermoja.

Tarvitseeko sitten kaikkien kanssa olla ystävä?

Tyttöjen mielestä ei tarvitse olla ystäviä, mutta pitää osata sietää ja tulla toimeen.

Elle Karvonen kuitenkin sanoo, että hän haluaa olla heti kaikkien kanssa kaveri.

– Jos vaikka meidän luokalle tulee uusi tyttö, niin menen kyllä heti juttelemaan.

”Ystävyys ei muutu, ellei tule muistisairaaksi”

Mitäs sitten, kun tytöt ovat vaikkapa 50-vuotiaita. Muuttuuko ystävyys, kun vanhenee?

– Ei se muutu, vaikka olisikin aikuinen.

– Tosin jos on vanha papparainen, voi unohtaa, Emma Pennanen tietää.

– Mutta eihän musta tule papparaista.

Taas tyttöjä naurattaa.