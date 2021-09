Kulmilta kuultua: Saajan tallilla syntyi ennätysmäärä varsoja ja presidentti lähetti kiitokset Renkoon

”Näitä hevosia ei voi tuoda”

Suomenhevosen päivää vietettiin 6.9. Suomenhevosiin panostavalla Saajan tallilla saatiin tänä vuonna maailmaan peräti kuusi uutta suomenhevosvarsaa.

– Varsomiset sujuivat tänä vuonna tosi hienosti, Saajan tallin omistaja Laura Kajanto kertoo.

Hyvät vauvauutiset eivät ole tallimaailmassa itsestäänselvyys.

– Kaksi vuotta sitten piti syntyä neljä varsaa, saatiin kaksi elävää. Sitten piti astuttaa kolme tammaa ja saimme yhden kantavaksi. Viime vuonna ajattelin, että jos kerran yksi kolmesta tiineytyy, niin koetetaan sitten saada kantaviksi kaikki kuusi. Totta kai sitten kaikki tärppäsivät.

Ensi vuodeksi ei ole tiedossa samanlaista supervuotta, sillä tammoista vain kolme on kantavana.

– Suomenhevosvarsojen saaminen ei ole kummoinen bisnes, mutta kun varsa saadaan elävänä maailmaan, silloin ei ajattele rahaa. Näen, että kaikkea muuta voidaan tuoda, mutta tätä rotua meillä on täällä Suomessa nämä 20 000 yksilöä ja niitä ei saa mistään, jos ne loppuvat.

Vaateliike juhli pyöreitä

Kauppapaikka Tavastilassa sijaitseva aikuisten ja lasten vaatemyymälä Viola&Max täytti tasan kymmenen vuotta.

Matkan varrella yritysmuoto on vaihtunut toiminimestä osakeyhtiöksi ja lasten vaateliikkeestä on tullut koko perheen vaateparatiisi.

Vaatemerkkejä löytyy yli 300 neliön tilasta nyt myös naisille ja miehille, ja niistä moni on myynnissä yksinoikeudella.

Presidentti lähetti kiitokset Renkoon

Hoivakoti Attendo Hämeen Härän asukkaat saivat harvinaista postia. Itse presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio lähettivät kiitoskirjeen.

Hoivakodissa asuu ahkeria käsityöihmisiä, jotka ovat innostuneet kutomaan. Yhdessä he tekivät torkkupeiton ja miettivät sitä lähetettäväksi presidentin Lennu-koiralle.

Lennu kuitenkin ehti kuolla ennen kuin torkkupeitto saatiin postiin, joten torkkupeitto osoitettiin Aarolle.

Kiitoskirje oli suuri yllätys ja ilonaihe Hämeen Härkä -hoivakodissa. Yksi asukas ihmetteli, että miten ihmeessä presidentti nyt lähestyy kiitoksin ihan tavallisia neulojia.

Hämeenlinnaan perustettiin oma padelseura

Maailman nopeimmin kasvavan mailapelin suosio on saavuttanut myös hitaat hämäläiset, ja Hämeenlinnassa innokkaat padelistit ovatkin päässeet hiomaan taitojaan padelhallissa jo kohta vuoden päivät.

Padel King Hämeenlinnan kolmen huippukentän hallissa pallot ovat viuhuneet niin tiiviiseen tahtiin, että oli aika perustaa seura tukemaan sekä junioreiden että aikuisten harrastus- ja kilpailutoimintaa.

Uuden seuran nimi on Padel King Hämeenlinna ry ja seuratoiminnan perustajajäsenet ovat myös hallin toimintaa pyörittävät, hämeenlinnalaiset yrittäjät Heidi Suomi ja Arto Lahtinen. Seuran puheenjohtaja Stefan Salokannas on innoissaan uudesta seurasta:

– Hämeenlinna on tunnettu urheilukaupunki ja padel täydentää loistavasti kaupungin lajikattausta. Padel on jo nyt vakiinnuttanut asemansa mukavana harrastusmuotona, ja seuran perustaminen on luonteva jatkumo hallitoiminnalle.