"Naivia ajatella, että urheilu olisi epäpoliittista" - Hämeenlinnalaisen jääkiekkovaikuttajan poika ei pudonnut kauas puusta

Itävallasta on tullut hämeenlinnalaiselle Petri Lintumäelle, 41, toinen koti.

Hän asuu tällä hetkellä Innsbruckissa ja tekee tohtorinväitöstutkimusta paikallisessa yliopistossa, jossa hän myös opettaa ja työskentelee.

Kiinnostus Itävaltaa kohtaan Lintumäellä roihahti opiskelijavaihdossa 2002. Tuolloin hän halusi Keski-Eurooppaan ensi sijassa laskettelemaan ja oppimaan saksaa.

Sittemmin hänen nuoruudenhaaveensa ovat toteutuneet kiitettävästi: hän on päässyt suksilla rinteisiin ja kieli on hallussa.

Innsbruckin-vaihtovuotensa jälkeen Lintumäki suoritti kandidaatintutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin silloisessa BBA-ohjelmassa (Bachelor of Business Administration).

Oltuaan töissä Hämeenlinnassa hän palasi Itävaltaan opiskelemaan kauppatieteiden maisteriohjelmaan, josta valmistuttuaan hän työskenteli ensin Wienissä ja sitten noin kahdeksan vuotta Suomessa

– Koko ajan minulla oli mielessä, että aloittaisin väitöstutkimuksen Innsbruckissa, mutta työn takia lähtö sinne viivästyi.

”Markkinointia pitäisi kohdistaa”

Väitöstutkimuksen aiheena Lintumäellä on ihmisten identifioituminen urheiluseuroihin. Samastuminen brändiin on joukkueurheilussa vielä näkyvämpää kuin muilla aloilla.

Määrällisin menetelmin hän tutkii pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten kannattajien käyttäytymistä.

Väitökseen sisältyy kolme eri osaa, joista ensimmäinen on jo valmiina.

– Minua kiinnostaa, minkä takia urheilu herättää niin paljon intohimoja ja kuinka syvää identifioituminen voi olla. Markkinoinnillisesti ajateltuna poikkeuksellisen intohimoisesti suosikkijoukkueeseensa suhtautuvan fanin ei välttämättä tarvitse olla edes ”ultrakannattaja”, vaan hän voi olla yhtä hyvin katsoja, joka seuraa pelejä hiljaisesti paikaltaan.

– Ei voida kuitenkaan luottaa siihen, että kaikki katsojat olisivat yhtä voimakkaasti seuraan identifioituneita, vaan tietty osa heistä suhtautuu seuraan kuin mihin tahansa tuotteeseen.

Lintumäen mielestä seuroille olisikin tärkeää tutkia kannattajakuntaansa ja kohdistaa käyttäytymiseltään eroaville katsojaryhmille erityyppistä markkinointia.

Lintumäen mukaan tutkimuksesta ei voi tehdä vielä suuria loppupäätelmiä, mutta mielenkiintoista tietoa siellä jo on.

– Toivon, että ensi vuoden loppuun mennessä väitös on lähes valmis.

Tutkimuskohteena jalkapallofanit ovat kiinnostavampia kuin kiekkoniilot

Lintumäki luonnehtii olevansa urheiluihminen, sekä fani että harrastaja. Hän harrastaa ulkoilmaliikuntaa: randohiihtoa, maastopyöräilyä, polkujuoksua sekä vaeltamista.

Jääkiekkoon Lintumäellä on läheinen suhde, sillä hän on pelannut lajia, hän on HPK:n kannattaja, ja hänen Harri-isänsä on HPK:n kunniapuheenjohtaja.

Ihan ensimmäisen tutkimuksensa hän kohdistikin Suomen jääkiekkoon. Siinä tehtiin kysely liigajoukkueiden kannattajille, myös Kerhon faneille.

– Jääkiekko kiinnostaa paljon oman taustankin takia, mutta jalkapallo on globaali laji ja pelien kuningas. Siksi se tarjoaa kannattajien tutkimukseen todella hedelmällisen lähtökohdan.

Elämänasenne rennompi Itävallassa

Itävallassa Lintumäki seuraa sikäläistä fudista, ja siellä onkin hänen mukaansa kiinnostava kannattajayhteisö. Muuten itävaltalaisissa häntä viehättää se, että ihmiset liikkuvat aktiivisesti lähiluonnossa ja heidän otteensa elämään ja työhön on rennompi kuin Suomessa.

Tulevaisuudessa Lintumäki haluaa kuitenkin palata takaisin Suomeen.

– Toivon, että pystyisin jatkossakin jatkamaan innsbruckilaisten kanssa yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa. Silloin kaikki menisi kuin Strömsössä, hän hymyilee.