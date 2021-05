Asmo Kostia on luonut ikiaikaisista myyteistä omat tulkintansa – "Ikinä en ole valokuvatessani varma, onko kuva hyvä."

Helsinkiläisen Asmo Kostian näyttelyn nimi on Olemuksia.

Nimi kuvaa tunnetta, joka valokuvaukseen liittyy:

– Olen kirjoittanut ja tehnyt runoja ja musiikkia, mutta vaikka olen valokuvannut ikäni, se on ainoa näistä, mikä tekee minut epävarmaksi. Ikinä en ole valokuvatessani varma, onko kuva hyvä.

Näyttely on esillä galleria Raami Daameissa toukokuun ajan.

– Tänne tulee myös musiikkia, jonka olen itse säveltänyt ja soittanut, Kostia kertoo.

Kaksi teemaa samalla idealla

Näyttely jakautuu kahteen teemaan – Kalevalaan ja kukka-asetelmiin. Teoksia on yhteensä 26.

– Vaikka näyttelyssä on kaksi teemaa, on kysymys kuitenkin samoista kuvista. Molemmat on tehty irti siitä, mitä ne ovat.

Kukka-asetelmia on kymmenen ja ne ovat paperivedoksia. Niihin Kostia on valokuvannut yksittäisiä kukkia lähietäisyydeltä pelkistettyä taustaa vasten.

Kalevala-aiheisissaan hän on käyttänyt elävää mallia. Esillä on kaksi isoa työtä sekä 14 runokuvaa, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta.

Isot Kalevala-teokset on vedostettu kankaalle ja pienet muovitetulle valokuvapaperille. Jälki on maalauksenomaista.

– Yksittäisen kuvan tekemiseen menee uskomattoman kauan. Olen modifioinut näitä useilla eri kuvankäsittelyohjelmilla sekä piirto-ohjelmalla.

Inspiraatiota musiikista

Kalevala-teemaa kuvatessaan Kostia kuunteli ruotsalaisen Bo Hansenin Sagan om Ringen -levyä.

– Kuvat ovat syntyneet sen musiikin innoittamana. En aluksi tiennyt kuvaavani Kalevalaa, tajusin sen vasta jälkeenpäin.

Runot hän on kirjoittanut teoksiinsa itse.

– Itämerensuomalaista runoutta ei voi ajoittaa. Monien runojen perustarina kiertää eri kulttuureissa. Täällä esittelen niistä täysin oman näkemykseni.

Kostian runoissa ja kuvissa on viitteitä mielen hauraudesta.

– Aino ei ole täysin ymmärtänyt tekonsa lopullisuutta. Lemminkäisestä olen tehnyt maanis-depressiivisen, Marjatta taas on selkeästi skitsofreenikko. Tulkintani ovat aika rajuja, mutta kun Kalevalaa lukee, niihin johtopäätöksiin voi tulla, taiteilija pohtii.

Monitaitoinen tekijä

Jo eläkkeellä oleva Kostia teki työuransa strategiakonsulttina. Valokuvataide, kirjoittaminen ja musiikki ovat kuitenkin aina olleet rinnalla.

Paikalliseen galleriaan hän löysi taiteilijaystävänsä Jari Janssonin vinkin perusteella.

– Tähän asti olen maalannut tietokoneella. Nyt olen hankkinut pastellivärit ja sen tekniikan haluan oppia.

Asmo Kostian Olemuksia-näyttely on esillä galleria Raami Daameissa (Verkatehdas, Viipurintie 4) toukokuun ajan.