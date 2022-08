Naurava Kulkuri löysi kodin Myllymäestä – Matka paratiisiin antoi kipinän ekologiseen ja kodikkaaseen hostelliin

Hoitoalalla pitkään työskennellyt Merja Hallenberg haaveili vuosia oman hostellin perustamisesta, mutta tuumasta toimeen ryhtyminen tuntui liian isolta askeleelta. Kaikki muuttui lomamatkalla Gilin saarella Indonesiassa.

– Tutustuimme mieheni Jannen kanssa paikallisiin veljeksiin, jotka kehittivät luovaa uusiokäyttöä muovi- ja lasijätteelle, jota valitettavasti oli niin meressä kuin maalla, Hallenberg kertoo.

Pariskunta osallistui workshopiin. jossa kierrätys konkretisoitui heille aivan uudella tavalla.

– Silloin tiesin, että haluan perustaa hostellin, jonka toiminta perustuu kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen. Siihen, että voisi reissata puhtaammalla omallatunnolla.

Hostellin nimikin syntyi samaisella paratiisisaarella. Hallenbergit päätyivät sattumalta paikallisten kanssa laulusessioon, jota säesti taitavasti nuori mies ränsistyneellä akustisella kitaralla.

– Nimesin hänet oitis nauravaksi kulkuriksi hänen iloisen luonteensa johdosta. Myöhemmin mieleeni palasi tuon kaverin positiivisuus ja ystävällisyys, ja päätin ottaa nekin toimintani ohjenuoriksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kun Helsingissä asuvat Hallenbergit alkoivat suunnitella suvulle kuuluvan talon ostamista Hattulasta, alkoi idea hostellistakin tuntua mahdolliselta.

Sopivat tilat löytyivät entisestä opiskelija-asuntolasta Hämeenlinnan Myllymäestä ja Naurava Kulkuri avasi ovensa 1. tammikuuta 2021.

– Tässä oli vuoden verran ehtinyt toimia hostelli, jonka liiketoiminnan ostin. Aika paljon remonttia tehtiin, että sain paikasta näköiseni, Merja Hallenberg sanoo.

– Hoitoalalla totuin numeroihin vuodepaikoista puhuttaessa ja minusta ne ovat tylsiä, joten nimesin huoneet Hämeenlinnan kaupunginosien mukaan.

Hostellissa on 14 huonetta ja mieleisensä voi valita vaikkapa Luolajasta, Kaurialasta, Ruununmyllystä tai Ahvenistosta. Valtaosa huoneista on yhdelle tai kahdelle hengelle, mutta pari isompaakin majoitusvaihtoehtoa löytyy.

Vähän fiinimpi sviitti on nimeltään Aulanko ja lisäksi talossa on Kämpäksi ristitty kaksio, jota Hallenberg vuokraa pidempiaikaisille vieraille.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ekologisuuteen Nauravassa Kulkurissa on satsattu niin valaistuksessa kuin veden kulutuksen säästössäkin.

Huoneiden materiaaleissa on hyödynnetty mahdollisimman paljon luonnonpuuta sekä suosittu aina kierrätettyjä ja entisöityjä kalusteita. Hostellin lattiat on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti kasvatetusta puusta ja joitakin sisustuselementtejä on itse tehty kierrätysmateriaalista.

– Tykkään sisustamisesta ja visuaalisesta kauneudesta. Olen halunnut luoda matkailijoille kodinomaista tunnelmaa ja vanhat huonekalut tuovat monien mieleen muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta, Hallenberg tuumaa.

– Olemme saaneet sellaistakin palautetta, että rakennus näyttää ulkoapäin aika kolkolta, mutta jo eteisessä ihmisillä on turvallinen olo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vuonna 2020 perustettu valtakunnallinen Pyörämatkailukeskus lanseerasi Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen, joka on suunniteltu helpottamaan pyöräilijän elämää silloin, kun hän etsii niitä paikkoja, jotka tarjoavat hieman tavallista paremmat palvelut pyörän satulassa seikkailevalle.

Naurava Kulkuri on oman Wellcome Cyclist -tunnuksensa ansainnut, sillä se tarjoaa pyörille lämpimän ja kuivan säilytyspaikan sisätiloissa. Tilassa on pyörätelineet, joihin pyörän saa lukittua, ja vierestä löytyy myös vesipiste, ämpäri ja harja, joita voi käyttää menopelin pesuun pihalla.

Jos kulkuväline tarvitsee ammattilaisen apua, hostellilla on yhteistyökuvio Parolan pyörähuollon kanssa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hostelliin ei voi vain saapastella sisään, sillä huoneet pitää varata netin kautta joko yrityksen omilta sivuilta tai booking-sivuston kautta.

Majoitus velotetaan etukäteen ja varaaja saa ovikoodin sähköpostiinsa 24 tuntia ennen varauksen alkua sekä tekstiviestinä check-inin alkaessa.

– Olen ollut positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka siistejä vieraat ovat olleet. Roskaamista on ollut kauhean vähän ja jotkut jopa petaavat sängyn lähtiessään, Hallenberg ihmettelee.

– On myös mukavaa saada asiakkailta kehittävää palautetta vaikkapa pyyhekoukun paikasta. Kaikkia asioita ei omin silmin aina näe.

Hostellin pitäminen on ollut juuri niin sellaista kuin Hallenberg haaveilikin.

– Asiakkaiden viihtyminen ja ihmisten kohtaaminen ovat isoja asioita. Sitä en osannut arvata, kuinka paljon siivoaminen voi yhtä ihmistä työllistää. Toisaalta tykkäänkin siitä, sillä muuten olisin varmaan lopettanut aika nopeasti. Työtä pelkäämätön pitää tässä hommassa olla.