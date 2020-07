Näyttelijää kiehtoo purjehduksen zen – Merellä Lasse Sandberg vapautuu arjen pyörityksestä

Hämeenlinnan teatterin näyttelijä Lasse Sandberg tunsi vetoa vesille jo pikkupoikana.

– Kavereilla oli optimistijollia ja meno näytti siistiltä, mutta itselläni ei ollut silloin harrastukseen mahdollisuuksia tai paikkaa. Joku kipinä siitä jäi kummittelemaan takaraivoon, joka aina veden äärellä tuli uudestaan mieleen, Sandberg kertoo.

Nälkä kasvaa syödessä

Kun Sandberg muutti viitisentoista vuotta sitten asumaan Miemalaan, siellä avautui mahdollisuus omaan pikku purteen.

– Aloin opetella hommaa soutuveneen kokoisella purjeveneellä, mutta äkkiähän se nälkä kasvaa syödessä. Kun ensimmäistä kertaa mentiin Sipoon saaristoon, niin se oli menoa ja päätin hankkia isomman veneen.

Sandberg luki ensimmäisen talven aikana kaikki käsiinsä saamansa purjehduksen oppaat. Käytäntöön hän perehtyi yrityksen ja erehdyksen kautta.

– Partasen Mika neuvoi pari kertaa perusasioiden parissa, mutta muuten lähdin ihan ummikkona opettelemaan kantapään kautta. En suosittele tätä tapaa kenellekään, sillä pystymetsäläiselle hyvä viikon mittainen kurssi säästää viisi vuotta oppimisaikaa.

Vesillä aina kun mahdollista

Nykyään Sandbergilla on 9-metrinen kölivene, jossa on vessa, pieni keittiö ja makuupaikat viidelle. Amélie-nimisen paatin rantapaikka on Sipoon saaristossa.

Näyttelijä purjehtii toukokuun lopulta syyskuun loppuun niin paljon kuin jaksaa ja ehtii.

– Onneksi perheeltä löytyy hyvin ymmärrystä tälle harrastuksella ja ovathan he usein mukanakin, Sandberg sanoo.

– Yksin purjehtimisessa on kuitenkin ihan oma viehätyksensä, kun siinä vapautuu hetkeksi kaikesta arjen pyörityksestä. Se on minulle iso henkireikä.

Merellä mieli tyhjenee

Voisi luulla, että purjehtiessa mieli heittäytyy filosofiseksi, mutta Sandbergin kokemus on päinvastainen.

– Merellä pää tyhjenee ajatuksista ja keskittyy tekemiseen. Se on eräänlaista zeniä, hän pohtii.

– Vasta sitten kun saavutaan maihin ja istutaan iltanuotiolle, niin silloin tulee joskus mietittyä syntyjä syviä.

Sandbergilla on etelärannikolla omat lempisaarensa, joissa hän käy joka kesä. Sipoon itäpuolella on hienoja satamia Kotkassa sekä Loviisassa ja Hangosta länteen alkaa kokonaan uusi kulttuuri. Pisimmillään hän on purjehtinut Maarianhaminaan saakka.

– Näillä reissuilla näkee paikkoja, joihin ei ihan tuosta vaan pääsekään. Se on etuoikeus ja ehdottomasti yksi purjehduksen suola.

Kokonaisvaltainen kokemus

Muinaisen latinankielisen sananlaskun mukaan merenkulku on välttämätöntä, mutta elämä ei. ”Kaikki paitsi purjehdus on turhaa”, Lasse Mårtensson lauleskeli 1980-luvun lopussa.

– ”Kun köydet otetaan irti, olet jo perillä.” Ovathan ne kliseitä, mutta kuvaavat aika hyvin, kuinka kokonaisvaltainen kokemus purjehtiminen on, Sandberg tuumaa.

Purjehtimisessa näyttelijää kiehtovat myös sen tarjoamat haasteet. Jokainen kesä tarjoaa uuden oppimista, muuttuvia olosuhteita ja ahaa-elämyksiä.

Merenkulku on ihmisen ikiaikainen taito ja loputtoman kiinnostuksen kohde.

– Purjehtiessa voi ikään kuin valjastaa palan luontoa itselleen, Sandberg sanoo.

– En ole missään mielessä extreme-ihminen. Silti joskus, kun on selvinnyt kovasta kelistä suojaiseen satamaan, tekee mieli taputtaa itseään selkään. Kyllä purjehdus on niin mun juttu kuin olla ja voi.

